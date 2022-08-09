Плюсы и минусы характера людей, рожденных в год Свиньи

Вадим Карасев

Не бывает так, чтобы характер человека был идеальным. Всегда есть какие-то негативные и позитивные черты. Настало время узнать всё о плюсах и минусах людей, которые были рождены в год Свиньи.

Данное животное-талисман правило миром в 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 году. Если вы рождены в один из них, то можете смело считать его своим покровителем. Эксперты настоятельно рекомендуют таким людям развиваться духовно, ведь у них имеется огромный потенциал в этом направлении.

Плюсы характера людей, рожденных в год Свиньи

Трудолюбие. Рожденным в год этого животного часто приходится заниматься делами в одиночку, но они не боятся самостоятельности и сложных дел поскольку являются одними из самых трудолюбивых людей на планете. Даже самый кропотливый труд их не пугает, если конечно они будут на сто процентов уверены в том, что за это получат деньги.

Искренность. Искренность людей года Свиньи порой превращается в болезненную для окружающих прямолинейность, но зато они не врут и не юлят. За это их уважаются очень многие и сильные люди, с которым ив итоге Свиньям удается создавать крепки тандем в бизнесе или на работе.

Твердость и несгибаемость. Если на пути появились трудности, эти люди с ними справятся. Они не сдают назад и не впадают в панику, если что-то пошло не по их плану. Никакие неурядицы не способны лишить их мотивации и желания продолжать идти вперед. Этим данные люди разительно отличаются от большинства, ведь у них твердый и сильный характер.

Самоотверженность и ответственность. Если Свиньи решились на что-то, они будут трудиться над этим столько времени, сколько потребуется. Любые обещание, данные себе или окружающим, они стараются всегда выполнять. Это одна из главных черт их характера, которая в купе с настойчивостью делает из них уникальных людей.

Желание защищать близких. Если другу, родственнику, второй половинке грозит опасность, то человек, рожденный в год Свиньи, не оставит этого просто так. Он совершенно точно предпримет что-то и приложит максимум усилий для того, чтобы вызволить близкого и дорогого человека из беды.

Любознательность. Люди с таким животным-покровителем крайне любознательны. Они не ограничиваются одной сферой в саморазвитии. Им нравится развиваться в нескольких направлениях, одно из которых всегда остается приоритетным. Любознательность делает из них мощных эрудитов, а также повышает интеллект. Свиньи всегда на шаг впереди из-за того, что знают чуть больше окружающих.

Минусы характера людей, рожденных в год Свиньи

Они не слушают советов окружающих. Никто не утверждает, что нужно безоговорочно делать всё, что говорят люди вокруг. Люди этого года рождения не слушают вообще никого, что крайне негативно сказывается на их духовном развитии и удаче. Иногда все же стоит обращать внимание на слова тех, кого они любят, уважают и ценят.

Неумение считаться с мнением близких. Этот минус дополняет предыдущий. Люди данного Восточного Знака почти всегда поступают так, как считают нужным, не спрашивая никого о том, уместно это или нет. Из-за этого на них часто обижаются друзья и родственники, так как создается впечатление, что люди этого года рождения думают лишь о себе и ни о ком больше. В спорах они неуступчивы, поэтому нет никакого смысла пытаться доказать им свою правоту.

Жестокость и непреклонность. Иногда кажется, что люди этого года рождения могут идти по головам ради успеха. Отчасти это так, но все зависит от цели. Их непреклонность становится жестокостью в те моменты, когда на кону стоит не только успех, но и вопрос здоровья, удачи, самореализации. Если вы являетесь конкурентом человека, чьим покровителем является Свинья, берегитесь. Он пойдет на все и не будет желать при этом ни себя, ни вас.

Злопамятность. Свиньи агрессивны и злопамятны, поэтому с ними шутки плохи. Они дадут вам отпор, если вы играете грязно и предаете их. Их месть сильна и не заставляет себя ждать. Не думайте, что насолив человеку этого года рождения, вы останетесь безнаказанными. Он все равно найдет способ вам отомстить.