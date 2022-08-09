Победители «Евровидения» отказались выступать на фестивале с российским диджеем

Вадим Карасев

Победители «Евровидения» потребовали убрать российского диджея из программы фестиваля

Победители конкурса «Евровидение-2022», украинская группа Kalush Orchestra, отказались от выступления на фестивале Sea Dance Festival в Черногории из-за того, что в программе был указан российский диджей. Об этом сообщает «Культуромания».

Фронтмен музыкального коллектива Олег Пасюк поведал, что участники группы потребовали убрать российского диджея Нину Кравиц, когда обнаружили ее имя в лайн-апе мероприятия. Музыканты заявили, что не станут принимать участие в фестивале, если организаторы решать оставить артистку в программе.

«Должны были выступать через месяц на одном фестивале, и здесь вдруг поставили на него какую-то российскую певицу — и это "полная шляпа". Мы уже написали организатору, чтобы его убрали оттуда. А если не получится, то мы, конечно, там не будем выступать», — заявил солист Kalush Orchestra.

Сообщается, что ранее Кравиц уже трижды отказывали в участии на международных фестивалях по политическим причинам. О том, какое решение примут организаторы Sea Dance Festival, еще неизвестно.

Ранее победители «Евровидения-2022» прокомментировали перенос конкурса в следующем году в Великобританию.