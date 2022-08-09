Подборка интересных фактов обо всем (12 фото)
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Подборка интересных фактов обо всем (12 фото)

Мы живем на кожуре яблока. Толщина земной коры по сравнению со всей планетой пропорциональна кожуре по сравнению с целым яблокомНикогда не бывает лишним пополнить свою копилочку знаний новыми фактами. Особенно в таком удобном и доступном формате. Так что приглашаем всех в пост и желаем вам приятного просмотра.

Мы живем на кожуре яблока. Толщина земной коры по сравнению со всей планетой пропорциональна кожуре по сравнению с целым яблоком


Есть 14 гор высотой более 8 000 м. Все они в Азии

Есть 14 гор высотой более 8 000 м. Все они в Азии
60 % людей всего мира живут в Азии

60 % людей всего мира живут в Азии
В Канаде больше озер, чем во всем остальном мире, вместе взятом

В Канаде больше озер, чем во всем остальном мире, вместе взятом
Луна вмещается в Австралию

Луна вмещается в Австралию
Диаметр Луны меньше, чем протяженность Австралии с востока на запад.

Антарктида — самая большая пустыня в мире, здесь не так много осадков

Антарктида — самая большая пустыня в мире, здесь не так много осадков
Австралия — единственный континент, на котором нет действующих вулканов

Австралия — единственный континент, на котором нет действующих вулканов
Пальмы растут в Ирландии, на 53-м градусе северной широты. В Канаде на 55-м градусе северной широты водятся белые медведи

Пальмы растут в Ирландии, на 53-м градусе северной широты. В Канаде на 55-м градусе северной широты водятся белые медведи
На самом деле с точки зрения ботаники в Ирландии растут не пальмы, хоть растения и очень похожи на них. Это дерево Cordyline australis. Оно было завезено из Новой Зеландии и стало распространенным в Ирландии еще в конце 1800-х годов.

Расстояние между Новой Зеландией и Австралией примерно такое же, как расстояние между Нидерландами и Ливией

Расстояние между Новой Зеландией и Австралией примерно такое же, как расстояние между Нидерландами и Ливией
Несмотря на то что размер Японии составляет около 4,9 % площади Австралии, население Японии почти в 5 раз больше, чем в Австралии

Несмотря на то что размер Японии составляет около 4,9 % площади Австралии, население Японии почти в 5 раз больше, чем в Австралии
Так получается, потому что большая часть населения Австралии живет на побережье из-за того, что только оно пригодно для комфортной жизни.

Если бы вы взяли лодку из Рейкьявика (Исландия) и поплыли на юг, то вы бы натолкнулись на Антарктиду

Если бы вы взяли лодку из Рейкьявика (Исландия) и поплыли на юг, то вы бы натолкнулись на Антарктиду
Ледниковая эра продолжается до сих пор

Ледниковая эра продолжается до сих пор
За 4,5-миллиардную историю на Земле было всего 4 ледниковые эры, в последнюю из которых мы и живем. В климате Земли чередуется ледниковые и парниковые периоды, во время которых на планете нет ледников. Ледниковый период — это время, когда на планете круглогодично существуют обширные ледяные шапки на обоих полюсах. Сейчас ледниковый период закончен, нынешнее время называют межледниковым периодом. То есть таким, когда на планете господствуют прерывистые теплые периоды в рамках ледниковой эры.
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По материалам: триникси

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