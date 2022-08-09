Подборка интересных фактов обо всем (12 фото)

Вадим Карасев

Никогда не бывает лишним пополнить свою копилочку знаний новыми фактами. Особенно в таком удобном и доступном формате. Так что приглашаем всех в пост и желаем вам приятного просмотра.Мы живем на кожуре яблока. Толщина земной коры по сравнению со всей планетой пропорциональна кожуре по сравнению с целым яблокомЕсть 14 гор высотой более 8 000 м. Все они в Азии60 % людей всего мира живут в АзииВ Канаде больше озер, чем во всем остальном мире, вместе взятомЛуна вмещается в АвстралиюДиаметр Луны меньше, чем протяженность Австралии с востока на запад.Антарктида — самая большая пустыня в мире, здесь не так много осадковАвстралия — единственный континент, на котором нет действующих вулкановПальмы растут в Ирландии, на 53-м градусе северной широты. В Канаде на 55-м градусе северной широты водятся белые медведиНа самом деле с точки зрения ботаники в Ирландии растут не пальмы, хоть растения и очень похожи на них. Это дерево Cordyline australis. Оно было завезено из Новой Зеландии и стало распространенным в Ирландии еще в конце 1800-х годов.Расстояние между Новой Зеландией и Австралией примерно такое же, как расстояние между Нидерландами и ЛивиейНесмотря на то что размер Японии составляет около 4,9 % площади Австралии, население Японии почти в 5 раз больше, чем в АвстралииТак получается, потому что большая часть населения Австралии живет на побережье из-за того, что только оно пригодно для комфортной жизни.Если бы вы взяли лодку из Рейкьявика (Исландия) и поплыли на юг, то вы бы натолкнулись на АнтарктидуЛедниковая эра продолжается до сих порЗа 4,5-миллиардную историю на Земле было всего 4 ледниковые эры, в последнюю из которых мы и живем. В климате Земли чередуется ледниковые и парниковые периоды, во время которых на планете нет ледников. Ледниковый период — это время, когда на планете круглогодично существуют обширные ледяные шапки на обоих полюсах. Сейчас ледниковый период закончен, нынешнее время называют межледниковым периодом. То есть таким, когда на планете господствуют прерывистые теплые периоды в рамках ледниковой эры.