Подборка странных, забавных, но работающих лайфхаков (19 фото)
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Подборка странных, забавных, но работающих лайфхаков (19 фото)

Когда сломался включатель вентилятораВсе домашние проблемы и бытовые неурядицы можно исправить своими руками. Надо лишь проявить немного смекалочки. А у авторов сих инженерных творений с ней полный порядок. Давайте поглядим новую подборку странных, забавных, но работающих лайфхаков.

Когда сломался включатель вентилятора


Главное, дверь в тон кузова

Главное, дверь в тон кузова
Мусорное ведро на колесиках в стиле XIX века

Мусорное ведро на колесиках в стиле XIX века
Освежитель воздуха в туалете блошиного рынка

Освежитель воздуха в туалете блошиного рынка
Доподлинно неизвестно, что это за чудо-чудное да диво-дивное, но некоторые из комментаторов предположили, что это копчёная Гауда или всем известные куриные бульонные кубики.

Всегда нужно быть начеку

Всегда нужно быть начеку
А всё дело в том, что в одном из холодильников на заправке была разбита дверца, но вместо того, чтобы просто установить новое стекло, они (сотрудники) приклеили на дверь холодильника картинку с тем, что должно быть внутри.

Удобный способ смотреть фильмы в VR

Удобный способ смотреть фильмы в VR
Когда ты принёс вино, но забыл штопор

Когда ты принёс вино, но забыл штопор
Сообрази кольца для шторки

Сообрази кольца для шторки
Больше никто не потеряет пульт

Больше никто не потеряет пульт
Так много вопросов...

Так много вопросов
Бассейн с подогревом

Бассейн с подогревом
Уличный писсуар за гаражом

Уличный писсуар за гаражом
Велосипед для большой компании

Велосипед для большой компании
Турбинная инвалидная коляска

Турбинная инвалидная коляска
Эко-лонгборд на скорую руку

Эко-лонгборд на скорую руку
Экспресс-охлаждение процессора

Экспресс-охлаждение процессора
Дрель пригодится в приготовлении томатной пасты

Дрель пригодится в приготовлении томатной пасты
Станок готов

Станок готов
Стул спасателя

Стул спасателя
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По материалам: триникси

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Подборка странных, забавных, но работающих лайфхаков (19 фото)
Подборка странных, забавных, но работающих лайфхаков (19 фото)
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