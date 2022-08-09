Подборка странных, забавных, но работающих лайфхаков (19 фото)
Сегодня, 19:55 Вадим КарасевВсе домашние проблемы и бытовые неурядицы можно исправить своими руками. Надо лишь проявить немного смекалочки. А у авторов сих инженерных творений с ней полный порядок. Давайте поглядим новую подборку странных, забавных, но работающих лайфхаков.
Когда сломался включатель вентилятора
Главное, дверь в тон кузова
Мусорное ведро на колесиках в стиле XIX века
Освежитель воздуха в туалете блошиного рынка
Доподлинно неизвестно, что это за чудо-чудное да диво-дивное, но некоторые из комментаторов предположили, что это копчёная Гауда или всем известные куриные бульонные кубики.
Всегда нужно быть начеку
А всё дело в том, что в одном из холодильников на заправке была разбита дверца, но вместо того, чтобы просто установить новое стекло, они (сотрудники) приклеили на дверь холодильника картинку с тем, что должно быть внутри.
Удобный способ смотреть фильмы в VR
Когда ты принёс вино, но забыл штопор
Сообрази кольца для шторки
Больше никто не потеряет пульт
Так много вопросов...
Бассейн с подогревом
Уличный писсуар за гаражом
Велосипед для большой компании
Турбинная инвалидная коляска
Эко-лонгборд на скорую руку
Экспресс-охлаждение процессора
Дрель пригодится в приготовлении томатной пасты
Станок готов
Стул спасателя
По материалам: триникси