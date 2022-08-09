Подборка странных, забавных, но работающих лайфхаков (19 фото)

Вадим Карасев

Все домашние проблемы и бытовые неурядицы можно исправить своими руками. Надо лишь проявить немного смекалочки. А у авторов сих инженерных творений с ней полный порядок. Давайте поглядим новую подборку странных, забавных, но работающих лайфхаков.Когда сломался включатель вентилятораГлавное, дверь в тон кузоваМусорное ведро на колесиках в стиле XIX векаОсвежитель воздуха в туалете блошиного рынкаДоподлинно неизвестно, что это за чудо-чудное да диво-дивное, но некоторые из комментаторов предположили, что это копчёная Гауда или всем известные куриные бульонные кубики.Всегда нужно быть начекуА всё дело в том, что в одном из холодильников на заправке была разбита дверца, но вместо того, чтобы просто установить новое стекло, они (сотрудники) приклеили на дверь холодильника картинку с тем, что должно быть внутри.Удобный способ смотреть фильмы в VRКогда ты принёс вино, но забыл штопорСообрази кольца для шторкиБольше никто не потеряет пультТак много вопросов...Бассейн с подогревомУличный писсуар за гаражомВелосипед для большой компанииТурбинная инвалидная коляскаЭко-лонгборд на скорую рукуЭкспресс-охлаждение процессораДрель пригодится в приготовлении томатной пастыСтанок готовСтул спасателя