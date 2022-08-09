Похоже, просочился дизайн нового геймпада Xbox Elite — появилось видео
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Похоже, просочился дизайн нового геймпада Xbox Elite — появилось видео

Похоже, просочился дизайн нового геймпада Xbox Elite — появилось видео


Разговоров про возможный выход нового геймпада Xbox Elite в последние недели становится все больше. На днях игровой инсайдер eXtas1stv рассказал, что Microsoft готовит третью версию контроллера Xbox Elite. После другой известный игровой инсайдер, Джез Корден, заявил, что тоже слышал про новый Xbox Elite, но он не может с уверенностью сказать, что речь идет именно о Xbox Elite v3.

Теперь же в блоге Windows Central, редактором и одним из авторов которого является Джез Корден, появилась статья о новом геймпаде Xbox Elite. Инсайдер рассказывает, что его читатели в Twitter наткнулись в сети на интересное видео, в котором демонстрируется новая версия геймпада Xbox Elite. Видео загружено на Youtube-канал, где практически нет подписчиков. В этом видео показывается геймпад Xbox Elite v2 в белом цвете. Корден предполагает, что это и может быть новая версия элитного контроллера, которая выйдет в этом году, о чем он слышал ранее от своих источников. Видео, по словам Джеза Кордена, не похоже на подделку, в ролике можно наблюдать не только сам геймпад, но и коробку от него.


Watch this video on YouTube

Напомним, Microsoft ранее выпускала Xbox Elite только первой версии в белом цвете, тогда как модель v2 выпускалась только в черном и в стиле Halo Infinite (лимитированный тираж).

Согласно источникам Джеза Кордена, новая версия Xbox Elite должна выйти в праздничный сезон этого года.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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