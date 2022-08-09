Появились подробности эвакуации из-за взрывов в Крыму
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Появились подробности эвакуации из-за взрывов в Крыму

Появились подробности эвакуации из-за взрывов в Крыму

Появились подробности эвакуации из-за взрывов в КрымуВласти Крыма сообщили об эвакуации 30 жителей Новофедоровки из-за взрывов

Из Новофедоровки в поселок Прибрежное из-за взрывов эвакуировали 30 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы Крыма по информполитике Олег Крючков.

«30 человек из Новофедоровки вывозятся в поселок Прибрежное. Общежитие аграрного колледжа», — сказал представитель властей.

Он добавил, что в общежитии все готово к приему людей, включая горячее питание.

О серии взрывов возле Новофедоровки в Крыму стало известно 9 августа. Позже Минобороны сообщило, что взрывы произошли на аэродроме «Саки». В настоящее время принимаются меры по тушению пожара.

В результате происшествия пострадали пять человек, в том числе один ребенок.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Шевчук отчитал Шнурова и назвал дураком: «Пытаешься сказать хорошее, а в ответ: «Самый умный что ли?»
Шевчук отчитал Шнурова и назвал дураком: «Пытаешься сказать хорошее,
С каким типом мужчин не получится построить прочные отношения
С каким типом мужчин не получится построить прочные отношения
Поставленные Украине американские дроны выставили на продажу на черном рынке
Поставленные Украине американские дроны выставили на продажу на
Стивен Сигал побывал на развалинах СИЗО в Еленовке
Стивен Сигал побывал на развалинах СИЗО в Еленовке
Сообщение об общей эвакуации из Сакского района Крыма оказалось недостоверным
Сообщение об общей эвакуации из Сакского района Крыма оказалось
Появились подробности эвакуации из-за взрывов в Крыму
Появились подробности эвакуации из-за взрывов в Крыму
Immortality, которая будет в Game Pass в день релиза, получила 10 из 10 от EDGE
Immortality, которая будет в Game Pass в день релиза, получила 10 из
Путин пожелал врио главы Кировской области успехов и пообещал поддержку
Путин пожелал врио главы Кировской области успехов и пообещал
Эштон Кутчер впервые рассказал о своем опасном заболевании: состояние здоровья актера
Эштон Кутчер впервые рассказал о своем опасном заболевании: состояние
Мария Миронова не хочет сына пускать в актерскую профессию
Мария Миронова не хочет сына пускать в актерскую профессию
Гарик Харламов посмеялся на Давидом Манукяном
Гарик Харламов посмеялся на Давидом Манукяном
Иван Стебунов радуется, что его больше не путают с Константином Хабенским
Иван Стебунов радуется, что его больше не путают с Константином

Топ на сегодня

Ивлеева о страсти к большим пенисам: «Сестра сказала, что у ее парня 22 сантиметра. В голове засела цифра»
Ивлеева о страсти к большим пенисам: «Сестра сказала, что у ее парня
В годовщину грузино-осетинского конфликта "Музей НАТО" рассказывает о роли альянса в этой войне
В годовщину грузино-осетинского конфликта "Музей НАТО"
Сообщение о призыве жителей Карелии на сборы оказалось частично недостоверным
Сообщение о призыве жителей Карелии на сборы оказалось частично
В ОАЭ ужесточили контроль за покупкой недвижимости с оплатой в криптовалюте
В ОАЭ ужесточили контроль за покупкой недвижимости с оплатой в
Эксперты отметили возросшую конкуренцию на довыборах в Ростовской и Ярославской областях
Эксперты отметили возросшую конкуренцию на довыборах в Ростовской и

Еще по теме

Более двух тысяч человек эвакуированы из-за взрывов снарядов в Удмуртии
Стало известно о первой жертве взрывов на складе боеприпасов в Красноярском крае
Число пострадавших при взрывах под Ачинском превысило 30 человек
Власти объявили о подготовке эвакуации целого российского города из-за взрывов