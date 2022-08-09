Появились подробности эвакуации из-за взрывов в Крыму

Вадим Карасев

Власти Крыма сообщили об эвакуации 30 жителей Новофедоровки из-за взрывов

Из Новофедоровки в поселок Прибрежное из-за взрывов эвакуировали 30 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы Крыма по информполитике Олег Крючков.

«30 человек из Новофедоровки вывозятся в поселок Прибрежное. Общежитие аграрного колледжа», — сказал представитель властей.

Он добавил, что в общежитии все готово к приему людей, включая горячее питание.

О серии взрывов возле Новофедоровки в Крыму стало известно 9 августа. Позже Минобороны сообщило, что взрывы произошли на аэродроме «Саки». В настоящее время принимаются меры по тушению пожара.

В результате происшествия пострадали пять человек, в том числе один ребенок.