Полицейские нашли заблудившуюся в лесу Нижнеудинского района пенсионерку
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Полицейские нашли заблудившуюся в лесу Нижнеудинского района пенсионерку

В Нижнеудинском районе полицейские нашли заблудившуюся 84-летнюю женщину, которая провела в лесу больше суток. С заявлением о розыске обратилась дочь пропавшей. Она рассказала, что 7 августа ее мать ушла из дома в поселке Замзор и не вернулась, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Заявительница предположила, что пенсионерка ушла за грибами и ягодами, так как в доме пропавшей отсутствовали собаки и одежда, в которой женщина обычно ходила в лес. Для поисков организовали отряды из числа сотрудников уголовного розыска, патрульно-постовой службы, участковых уполномоченных полиции, МЧС, волонтеров и родственников.

Пенсионерку нашли через несколько часов в пяти километрах от поселка. Спасатели помогли ей выйти из леса и добраться до дома.


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По материалам: irk

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