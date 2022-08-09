Полицейские в Братске спасли бездомного пса, пострадавшего от выстрела неизвестного

На севере Иркутской области погибавший бездомный пес чудом остался жив. Его спасли благодаря помощи сотрудников полиции и неравнодушных граждан. В одну из летних ночей в дежурную часть отдела полиции №2 межмуниципального управления МВД России «Братское» поступило сообщение о том, что неизвестный расстрелял двух собак. Прибывший на место инцидента наряд патрульно-постовой службы обнаружил живого, но обездвиженного пса, который мучительно скулил, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

«Спасать собаку или нет – сомнений не возникло. Двери ветеринарных клиник, где могли бы оказать помощь, уже закрылись. Не теряя драгоценного времени, командир взвода Денис Сучков отправился в травмпункт и получил у медиков два шприца с обезболивающим раствором. Вернувшись, капитан полиции сделал четвероногому инъекции. Своевременная анестезия позволила бездомышу продержаться до утра», — говорится в сообщении.

Собаку временно приютил один из очевидцев происшествия Дмитрий Мустафаев. «Услышал выстрелы, выбежал на улицу. Кроме меня и детей, больше никто не вышел. Подъехали сотрудники, стали решать эту проблему. Самыми неравнодушными людьми оказались полицейские. Большое им спасибо», — рассказал Дмитрий.

Утром один из сотрудников ППС, лейтенант полиции Михаил Хоменко, вместе с Дмитрием отвез раненное животное на рентген. Затем ему провели многочасовую операцию на позвоночнике. Пуля вошла под углом 30 градусов, чудом не задела артерию, но пострадал важный нерв. Псу парализовало задние лапы.

Помочь Михаилу и Дмитрию оплатить дорогостоящее хирургическое вмешательство вызвались сотрудники подразделения отдела по вопросам миграции, инспекции по делам несовершеннолетних, действующие и бывшие сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы. Полицейские определили пострадавшее животное, которого назвали Дружок, в местный приют «Кот и пес». Как отметил хирург ветеринарной клиники Игорь Бочкарев, пес мужественно перенес операцию и идет на поправку. Правда, прогнозов о том, как скоро отступит паралич, доктор не дает. Сегодня Дружку нужен уход и ежедневные тренировки.

Михаил и Дмитрий почти каждый день навещают Дружка, помогают ему и искренне надеются, что вскоре он найдет заботливых и любящих хозяев. Тем временем сотрудники полиции разыскивают стрелявшего. Изъятую пулю отправили на экспертизу, которая определила калибр и модель оружия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.







