Польше предрекли «дорогую зиму» из-за стоимости угля
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Польше предрекли «дорогую зиму» из-за стоимости угля

Польше предрекли «дорогую зиму» из-за стоимости угляБывший вице-премьер Польши Пехоциньский предрек стране «дорогую зиму» из-за стоимости угля

Бывший вице-премьер и экс-министр экономики Польши Януш Пехоциньский в эфире радиостанции RMF FM предрек стране «дорогую зиму» из-за стоимости угля. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в течение двух лет никто не мониторил того, что запасы угля в торговле, в шахтах, в электростанциях упали на 84 процента. «Это пример тотального хаоса, отсутствия успешных действий и отсутствия хорошего конкретного анализа. <...> Никто не анализировал того, что мы экспортируем 1,5 миллиона тонн угля», — сказал он.

Политик также подчеркнул существенное снижение добычи угля в стране в последние годы. «2015 год — 80 тысяч польских шахтеров добывают 74 миллиона тонн угля. 2022 год — 75 тысяч шахтеров не могут добыть 52 миллиона тонн угля», — добавил он.

С 27 апреля государственная нефтегазовая компания Польши PGNiG не получает российский газ из-за неоплаты топлива в рублях, согласно новому требованию. Кроме того, страна добровольно отказалась от поставок угля из России — в апреле президент Польши Анджей Дуда подписал соответствующий закон. Страну неоднократно предупреждали о негативных последствиях данной меры.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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