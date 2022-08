Пользователь Tornado Cash разослал Ethereum на множество адресов

CTO проекта Astaria Джозеф Делонг обнаружил движение небольших сумм в Ethereum с кошельков подсанкционного миксера Tornado Cash на адреса известных представителей криптоиндустрии.

Некоторые участники сообщества предположили, что это своего рода протест против действий OFAC.

Согласно данным Etherscan, многие транзакции произведены на сумму 0,1 ETH. Среди получателей сооснователь EthHub Энтони Сассано, криптотрейдер Loomdart, глава Coinbase Брайан Армстронг, а также телеведущий Джимми Фэллон, ютубер Логан Пол и Рэнди Цукерберг.

«Это может создать проблемы для получателей. Например, если эфир отправлен на кошелек работающей в США организации вроде криптобиржи, то, возможно, ей потребуется заморозить средства», — прокомментировало ситуацию издание The Block.

Один из пользователей Twitter предложил идею создать приложение, которое блокирует нежелательные входящие переводы на Ethereum-адрес.

It’s just about time to have an app that blocks incoming transfers to your eth address and allows deposit only after you approve the transaction