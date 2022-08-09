Пользователь Tornado Cash разослал Ethereum на множество адресов
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Пользователь Tornado Cash разослал Ethereum на множество адресов

Пользователь Tornado Cash разослал Ethereum на множество адресов


CTO проекта Astaria Джозеф Делонг обнаружил движение небольших сумм в Ethereum с кошельков подсанкционного миксера Tornado Cash на адреса известных представителей криптоиндустрии.


Некоторые участники сообщества предположили, что это своего рода протест против действий OFAC.


Согласно данным Etherscan, многие транзакции произведены на сумму 0,1 ETH. Среди получателей сооснователь EthHub Энтони Сассано, криптотрейдер Loomdart, глава Coinbase Брайан Армстронг, а также телеведущий Джимми Фэллон, ютубер Логан Пол и Рэнди Цукерберг.


«Это может создать проблемы для получателей. Например, если эфир отправлен на кошелек работающей в США организации вроде криптобиржи, то, возможно, ей потребуется заморозить средства», — прокомментировало ситуацию издание The Block.


Один из пользователей Twitter предложил идею создать приложение, которое блокирует нежелательные входящие переводы на Ethereum-адрес.



Напомним, 8 августа под санкции США попал сайт Tornado Cash и связанные с ним 39 Ethereum- и 6 USDC-адресов.


По данным OFAC, с момента создания миксера в 2019 году с его помощью злоумышленники отмыли криптовалюту на сумму более $7 млрд. Свыше $455 млн из них связаны с деятельностью северокорейской хакерской группировки Lazarus Group. 


Вскоре компания Circle внесла в черный список USDC-адреса кошельков Tornado Cash. Инфраструктурные платформы Infura и Alchemy заблокировали RPC-запросы к сервису микширования.

# Экономика ethereum, eth, tornado cash, новости
По материалам: ForkLog

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