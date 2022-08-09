Пользователи Сети раскритиковали Дмитрия Маликова за образ супергероя в рекламном ролике
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Пользователи Сети раскритиковали Дмитрия Маликова за образ супергероя в рекламном ролике

Пользователи Сети раскритиковали Дмитрия Маликова за образ супергероя в рекламном ролике

На фоне отсутствия доходов из-за ковидных и санкционных ограничений многие звезды ищут другие способы заработка. Так, на днях 52-летний певец Дмитрий Маликов опубликовал на своей страничке в Инстаграме (соцсеть запрещена в РФ) рекламный ролик. Но не все подписчики артиста оценили качество его исполнения.


На показанном в соцсети видео Дмитрий рекламирует карту компании Ozon. Якобы, ее владельцы будут получать дополнительные бонусы и скидки при покупке товаров через площадку. В рекламе Маликов в образе супергероя ходит по складу и «облучает» товары лучами из головы.

«Я теперь Человек-фонарь!)))», – комментирует ролик сам Дмитрий Маликов.


Однако певец столкнулся с критикой от своих подписчиков. Они не оценили ни образ певца, ни манеру исполнения ролика, ни саму компанию. Свое негодование они поспешили выразить в комментариях к посту:

«Вы что бедный человек? Что рекламируете всякую ерунду», «Я в шоке…», «Да пока более пользоваться Озоном не хочется...», «Просто позорище! Деньги не пахнут, вот и бабки делают на чем попало. Вспомните Дмитрий, кто вы и сколько вам лет и о том, что ваши дети тоже видят весь этот срам! Разочаровали!», «Как говорится, ваши две минуты позора за вознаграждение», «Дима тебе сколько лет? Все еще шесть?», «Пошлость жуткая», «Ниже шагать некуда»


Справедливости ради, у Дмитрия хватает и поклонников, несмотря на этот рекламный ролик. Подписчики желают артисту покорять новые горизонты, в том числе попробовать себя и в киноиндустрии.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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