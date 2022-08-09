Поставленные Украине американские дроны выставили на продажу на черном рынке
На черном рынке выставили на продажу американские дроны Switchblade 300, украденные из поставок США Украине. Об этом сообщает телеканал «Звезда» в Telegram-канале.
По данным телеканала, приобрести один беспилотник-камикадзе продавец даркнета предлагает за четыре тысячи долларов, уточняя, что доставка возможна на территории всей Европы.
О применении Вооруженными силами Украины (ВСУ) дронов Switchblade стало известно в апреле. Американское издание The Drive сообщало, что США планируют отправить на Украину десять единиц Switchblade 600, которые, в отличие от сотен Switchblade 300, используемых Киевом, имеют более мощную боевую часть.
Switchblade — серия тактических барражирующих снарядов производства американской компании AeroVironment. Данные беспилотники прозваны дронами-камикадзе, так как поражают цель непосредственно собой. Существует две версии беспилотника: более легкий и сверхкомпактный Switchblade 300, который весит 2,5 килограмма и может транспортироваться в обычном рюкзаке, а также более мощная версия Switchblade 600, способная развить скорость до 180 километров в час и уничтожить танк.