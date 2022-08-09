Поставленные Украине американские дроны выставили на продажу на черном рынке

Вадим Карасев

Украденные из поставок на Украину дроны Switchblade выставили на продажу на черном рынке

На черном рынке выставили на продажу американские дроны Switchblade 300, украденные из поставок США Украине. Об этом сообщает телеканал «Звезда» в Telegram-канале.

По данным телеканала, приобрести один беспилотник-камикадзе продавец даркнета предлагает за четыре тысячи долларов, уточняя, что доставка возможна на территории всей Европы.

О применении Вооруженными силами Украины (ВСУ) дронов Switchblade стало известно в апреле. Американское издание The Drive сообщало, что США планируют отправить на Украину десять единиц Switchblade 600, которые, в отличие от сотен Switchblade 300, используемых Киевом, имеют более мощную боевую часть.

Switchblade — серия тактических барражирующих снарядов производства американской компании AeroVironment. Данные беспилотники прозваны дронами-камикадзе, так как поражают цель непосредственно собой. Существует две версии беспилотника: более легкий и сверхкомпактный Switchblade 300, который весит 2,5 килограмма и может транспортироваться в обычном рюкзаке, а также более мощная версия Switchblade 600, способная развить скорость до 180 километров в час и уничтожить танк.