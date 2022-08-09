Проект благоустройства рощи на Синюшиной горе изменят с учетом мнения жителей

В проектное решение благоустройства рощи на Синюшиной горе внесут необходимые изменения с учетом мнения горожан. Об этом заявил первый заместитель мэра Иркутска Андрей Южаков на выездном совещании, которое состоялось при участии депутата городской думы Григория Вакуленко, председателя комитета по управлению Свердловским округом Антона Медко, сотрудников комитета городского обустройства и местных жителей.

Роща на Синюшиной горе является особо охраняемой территорией рекреационного назначения, сообщает пресс-служба администрации Иркутска. Ее обновление начали в 2017 году. В рамках второго этапа благоустройства в 2019 году сделали асфальтирование, установили сцену, скамейки, урны и ограждение территории. В прошлом году более пяти тысяч иркутян поддержали продолжение работ в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Сейчас, в рамках третьего этапа, подрядная организация проводит обустройство дорожек, детской, спортивной и смотровой площадок. Специалисты и местные жители отметили ряд недочетов, допущенных при проектировании: подрядная организация не учла особенности ландшафта. Кроме того, возникли вопросы к качеству проводимых работ.

Кроме того, в роще планируют провести дополнительное благоустройство. В частности, рассматривается возможность установки оборудования на детской и спортивной площадках.



