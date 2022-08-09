Путин пожелал врио главы Кировской области успехов и пообещал поддержку
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Путин пожелал врио главы Кировской области успехов и пообещал поддержку

Путин пожелал врио главы Кировской области успехов и пообещал поддержку

Президент РФ Владимир Путин на встрече с врио главы Кировской области Александром Соколовым пожелал ему успехов в работе и пообещал поддержку по конкретным вопросам, сообщает ТАСС.

Встреча прошла в режиме видеоконференции. Соколов доложил президенту о результатах первых трех месяцев своей работы на этом посту. Путин, в частности, обратил внимание на ряд острых проблем в регионе, призвав врио губернатора взаимодействовать с федеральными органами власти при их решении.


"Ну и, конечно, желаю вам успехов. По конкретным вопросам, пожалуйста, сформулируйте то, что вам нужно. Постараемся вам помочь", - сказал глава государства.

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По материалам: uposters.ru

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