Раскрыты подробности обыска ФБР в имении Трампа
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Раскрыты подробности обыска ФБР в имении Трампа

Раскрыты подробности обыска ФБР в имении ТрампаCNN: агенты ФБР в Мар-а-Лаго обыскивали офис и жилые комнаты Трампа

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) в ходе обыска в поместье бывшего президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде обыскали его офис и жилые помещения, где экс-глава государства останавливается во время пребывания в этой резиденции. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

По информации собеседников телеканала, представители правоохранительных органов искали документы, которые Трамп мог забрать с собой, покидая Белый дом в 2021 году — в том числе секретные.

Самого Трампа в момент рейда в Мар-а-Лаго не было — он находился в Нью-Йорке, сообщает Politico. «Бывший президент не присутствовал в Мар-а-Лаго, а находился в башне Трампа в Нью-Йорке», — пишет издание.

В свою очередь, телеканал NBC утверждает, что ФБР заранее уведомило об обыске Секретную службу, и ее сотрудники, продолжающие охранять Трампа, оказали им необходимое содействие, впустив на территорию поместья.

Ранее Дональд Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго в городе Палм-Бич (Флорида) обыскали агенты ФБР. Политик связал это с его возможным участием в выборах 2024 года.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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