Разработчик назвал биткоин-максималистов «вымирающим видом»
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Разработчик назвал биткоин-максималистов «вымирающим видом»

Разработчик назвал биткоин-максималистов «вымирающим видом»


Представитель команды Bitcoin Core Мэтт Коралло назвал максималистов первой криптовалюты "вымирающим видом" и призвал их прекратить нападки на другие проекты.



"Было время, когда приблизительно все, кроме биткоина, было криптоскамом. Но это уже давно неправда, а “умные деньги” перешли к выяснению, какие проекты куда-то движутся, а какие — прямой Pump & Dump", — написал Коралло.


По его словам, "наиболее шумные сторонники" контрпродуктивно атакуют другие сообщества вместо того, чтобы продвигать "величие и уникальность" цифрового золота. 


Коралло считает, что в обсуждениях разумнее сосредоточиться на качествах биткоина, которые делают его "реальным кандидатом на роль действительно нейтральной валюты для интернета".


Разработчик полагает, что "нарративные войны" обострятся с переходом Ethereum на алгоритм консенсуса Proof-of-Stake (PoS).


"У людей, которые только и слышали от биткоинеров о том, как “PoS не сработает”, будет еще меньше причин их слушать", — заявил Коралло.


По его мнению, в условиях сложившейся в криптосообществе политики противостояния проектов многие из сообщества Ethereum (как ранее Ripple) начнут настраивать регуляторы против биткоина, опираясь на экологию.


"Потому, что PoW кипятит океан", — с иронией напомнил разработчик расхожие в обществе опасения.


Пользователи в обсуждении треда Коралло кардинально разошлись во мнениях. Некоторые поддержали его взгляды, как CEO и сооснователь платформы Casa Ник Ньюман:


"Превращение биткоина в конструктивный инструмент с позитивными поддерживающими нарративами будет значительно эффективнее для принятия, чем постоянные крики о том, что все остальное плохо/афера/грех".



Пользователь BitcoinCEOh высказал иную точку зрения:


"Новые максималисты появляются каждый медвежий цикл. Люди постепенно осознают тот факт, что все, кроме биткоина, является мошенничеством. Некоторые выглядят законно, но в конечном итоге — это скамеры".



С тезисом Коралло о "вымирании" максималистов не согласился и аналитик под псевдонимом decodejar:


"Не думаю, что максималисты — вымирающий вид. Биткоин принципиально отличается от платформ смарт-контрактов, поэтому те, кто предпочитает его, будут сторонниками. Тем не менее нет причин, по которым все они не могут сосуществовать, и я подозреваю, что в конце концов BTC будут полностью обернуты на других блокчейнах".



Напомним, в апреле глава Ripple Брэд Гарлингхаус обвинил биткоин-максималистов и сторонников определенных криптовалют в сдерживании развития индустрии.

# Экономика мнения, новости
По материалам: ForkLog

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