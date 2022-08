Разработчик назвал биткоин-максималистов «вымирающим видом»

Представитель команды Bitcoin Core Мэтт Коралло назвал максималистов первой криптовалюты "вымирающим видом" и призвал их прекратить нападки на другие проекты.

1/ Bitcoin maxis are a dying breed. While there was a time where ~everything except Bitcoin was basically a scam, that hasn't been true for a long time, and the smart money has moved on to figuring out which projects are going somewhere, and which are straight pump-and-dumps. — Matt Corallo (@TheBlueMatt) August 8, 2022

"Было время, когда приблизительно все, кроме биткоина, было криптоскамом. Но это уже давно неправда, а “умные деньги” перешли к выяснению, какие проекты куда-то движутся, а какие — прямой Pump & Dump", — написал Коралло.

По его словам, "наиболее шумные сторонники" контрпродуктивно атакуют другие сообщества вместо того, чтобы продвигать "величие и уникальность" цифрового золота.

Коралло считает, что в обсуждениях разумнее сосредоточиться на качествах биткоина, которые делают его "реальным кандидатом на роль действительно нейтральной валюты для интернета".

Разработчик полагает, что "нарративные войны" обострятся с переходом Ethereum на алгоритм консенсуса Proof-of-Stake (PoS).

"У людей, которые только и слышали от биткоинеров о том, как “PoS не сработает”, будет еще меньше причин их слушать", — заявил Коралло.

По его мнению, в условиях сложившейся в криптосообществе политики противостояния проектов многие из сообщества Ethereum (как ранее Ripple) начнут настраивать регуляторы против биткоина, опираясь на экологию.

"Потому, что PoW кипятит океан", — с иронией напомнил разработчик расхожие в обществе опасения.

Пользователи в обсуждении треда Коралло кардинально разошлись во мнениях. Некоторые поддержали его взгляды, как CEO и сооснователь платформы Casa Ник Ньюман:

"Превращение биткоина в конструктивный инструмент с позитивными поддерживающими нарративами будет значительно эффективнее для принятия, чем постоянные крики о том, что все остальное плохо/афера/грех".

Building bitcoin into a useful tool with a positive supporting narrative will be significantly more effective for adoption than constantly yelling that everything else is bad/a scam/sinful — Nick Neuman (🔑, 🧀) (@Nneuman) August 8, 2022

Пользователь BitcoinCEOh высказал иную точку зрения:

"Новые максималисты появляются каждый медвежий цикл. Люди постепенно осознают тот факт, что все, кроме биткоина, является мошенничеством. Некоторые выглядят законно, но в конечном итоге — это скамеры".

The opposite is actually true. New Maxies are minted every bear cycle. People are slowly waking up to the fact that anything other than bitcoin is a scam. Some look legit, but ultimately scams. — Bitcoin CEO (@BitcoinCEOh) August 8, 2022

С тезисом Коралло о "вымирании" максималистов не согласился и аналитик под псевдонимом decodejar:

"Не думаю, что максималисты — вымирающий вид. Биткоин принципиально отличается от платформ смарт-контрактов, поэтому те, кто предпочитает его, будут сторонниками. Тем не менее нет причин, по которым все они не могут сосуществовать, и я подозреваю, что в конце концов BTC будут полностью обернуты на других блокчейнах".

I don't think #Bitcoin Maxis are a dying breed. BTC is fundamentally different to the smart contract platforms out there, so those that prefer that will be Maxis. There's no reason why it can't all coexist though and I suspect BTC will eventually all be wrapped onto other chains. — Steve ⚡ (@decodejar) August 8, 2022

Напомним, в апреле глава Ripple Брэд Гарлингхаус обвинил биткоин-максималистов и сторонников определенных криптовалют в сдерживании развития индустрии.