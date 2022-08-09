Ребята из Донбасса побывали в Волгограде в рамках программы "Больше, чем путешествие"

Вадим Карасев

Подростки из Луганской Народной Республики, ставшие победителями первой волны конкурса "Пишем будущее" президентской платформы "Россия - страна возможностей", посетили Волгоград в рамках программы "Больше, чем путешествие", сообщает пресс-центр платформы.

"Первые группы ребят - победителей первой волны конкурса "Пишем будущее" из Луганской Народной Республики посетили знаковое место для каждого гражданина России - город-герой Волгоград, город-крепость на Волге, который сегодня является важным историко-культурным центром и весьма популярным туристическим местом. Уверен, что за время, проведенное здесь, ребята многое узнали, познакомились между собой, получили яркие и интересные впечатления", - отметил заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Антон Сериков.

Руководитель программы "Больше, чем путешествие" Ольга Юканова рассказала, что для подростков была подготовлена насыщенная и интересная программа. Они увидели монумент "Родина-мать", прокатились на теплоходе, узнали об устройстве единственного в России гибрида метро и трамвая, побывали на иммерсивном спектакле.

Конкурс "Пишем будущее" президентской платформы "Россия - страна возможностей" стартовал 30 июня 2022 года в Луганске. Главная цель проекта – дать возможность школьникам и студентам Донецкой и Луганской народных республик показать творческий потенциал. Конкурс призван открыть для молодежи новые перспективы личностного, духовного и профессионального роста.