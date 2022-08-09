Ребята из Донбасса побывали в Волгограде в рамках программы "Больше, чем путешествие"
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ребята из Донбасса побывали в Волгограде в рамках программы "Больше, чем путешествие"

Ребята из Донбасса побывали в Волгограде в рамках программы "Больше, чем путешествие"

Подростки из Луганской Народной Республики, ставшие победителями первой волны конкурса "Пишем будущее" президентской платформы "Россия - страна возможностей", посетили Волгоград в рамках программы "Больше, чем путешествие", сообщает пресс-центр платформы.

"Первые группы ребят - победителей первой волны конкурса "Пишем будущее" из Луганской Народной Республики посетили знаковое место для каждого гражданина России - город-герой Волгоград, город-крепость на Волге, который сегодня является важным историко-культурным центром и весьма популярным туристическим местом. Уверен, что за время, проведенное здесь, ребята многое узнали, познакомились между собой, получили яркие и интересные впечатления", - отметил заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Антон Сериков.


Руководитель программы "Больше, чем путешествие" Ольга Юканова рассказала, что для подростков была подготовлена насыщенная и интересная программа. Они увидели монумент "Родина-мать", прокатились на теплоходе, узнали об устройстве единственного в России гибрида метро и трамвая, побывали на иммерсивном спектакле.

Конкурс "Пишем будущее" президентской платформы "Россия - страна возможностей" стартовал 30 июня 2022 года в Луганске. Главная цель проекта – дать возможность школьникам и студентам Донецкой и Луганской народных республик показать творческий потенциал. Конкурс призван открыть для молодежи новые перспективы личностного, духовного и профессионального роста.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Ребята из Донбасса побывали в Волгограде в рамках программы "Больше, чем путешествие"
Ребята из Донбасса побывали в Волгограде в рамках программы
Тренировка шла по плану, пока не попался дерзкий боец
Тренировка шла по плану, пока не попался дерзкий боец
В генштабе Канады ответили на вопрос о присутствии военных на Украине
В генштабе Канады ответили на вопрос о присутствии военных на Украине
Биометрию россиян захотели собирать принудительно
Биометрию россиян захотели собирать принудительно
Жена, внебрачные дети, близкие отношения с Фриске. Чего мы не знали о Владе Лисовце
Жена, внебрачные дети, близкие отношения с Фриске. Чего мы не знали о
Мужчина обнаружил неожиданную находку у дома и озадачил пользователей
Мужчина обнаружил неожиданную находку у дома и озадачил пользователей
Эзру Миллера обвинили в краже со взломом
Эзру Миллера обвинили в краже со взломом
Похоже, просочился дизайн нового геймпада Xbox Elite — появилось видео
Похоже, просочился дизайн нового геймпада Xbox Elite — появилось видео
Эксперт назвал провокацию Украины, обстрелявшей Запорожскую АЭС, попыткой выставить РФ главной угрозой ЕС
Эксперт назвал провокацию Украины, обстрелявшей Запорожскую АЭС,
Импорт российских товаров в США снизился до рекордных значений
Импорт российских товаров в США снизился до рекордных значений
США отказали Виннику в освобождении под залог
США отказали Виннику в освобождении под залог
В России предупредили о глобальной катастрофе из-за обстрелов Запорожской АЭС
В России предупредили о глобальной катастрофе из-за обстрелов

Топ на сегодня

Популярный певец прорекламировал золотое кольцо для пениса, примерив его на свой член
Популярный певец прорекламировал золотое кольцо для пениса, примерив
Гороскоп от Анжелы Перл на 9 августа 2022 года: сегодня нужно быть очень ответственными
Гороскоп от Анжелы Перл на 9 августа 2022 года: сегодня нужно быть
Команда Beanstalk Farms перезапустила DeFi-протокол спустя четыре месяца после взлома
Команда Beanstalk Farms перезапустила DeFi-протокол спустя четыре
Пожалуй, самая безумная реклама освежителя воздуха
Пожалуй, самая безумная реклама освежителя воздуха
Ивлеева о страсти к большим пенисам: «Сестра сказала, что у ее парня 22 сантиметра. В голове засела цифра»
Ивлеева о страсти к большим пенисам: «Сестра сказала, что у ее парня

Еще по теме

Завтрак с наставником: финалисты конкурса "Лидеры России" встретились с главой РЖД
Конкурс "Моя страна – моя Россия" запускает онлайн-программы для участников
Школьники 5–7-х классов смогут отправиться в путешествие по России и отдохнуть в «Артеке»
В городах России прошли бизнес-интенсивы конкурса "Мой первый бизнес"