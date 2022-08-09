Регина Тодоренко мечтает стать многодетной мамочкой
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Регина Тодоренко мечтает стать многодетной мамочкой

Регина Тодоренко мечтает стать многодетной мамочкой
Известная телеведущая Регина Тодоренко всего три недели назад родила второго ребёнка. Сейчас она заявила, что готова стать мамой в третий раз. Телеведущая заявила, что она готова стать многодетной мамой. Буквально три недели назад Регине Тодоренко удалось во второй раз стать мамой, как она заявила, что они с супругом мечтают завести и третьего ребёнка. Однако супруга Влада Товалова сообщила, что на ближайшие полгода у них иные планы.

Регина сообщила, что перед её ожидает запуск шоу молодых мам, запуск «тревел-баттла с новорожденным» и, конечно же, премьера сериала «Секреты семейной жизни». Дополнительно женщина намеревается выпустить собственную книгу сказок.

К слову, в данный момент работа над книгой находится на финальной стадии. К слову, при написании этой книги произошло немало скандалов, но сейчас вопрос урегулирован и дело движется вперёд. Однако до сих пор неизвестно, поменялся ли при этом автор.

Напомним, что второй раз Тодоренко родила в Июле этого года. Женщина выбрала партнёрские роды, поэтому её супруг и сын присутствовали при этом нелёгком деле.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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