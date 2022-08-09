Регина Тодоренко мечтает стать многодетной мамочкой

Вадим Карасев

Телеведущая заявила, что она готова стать многодетной мамой. Буквально три недели назад Регине Тодоренко удалось во второй раз стать мамой, как она заявила, что они с супругом мечтают завести и третьего ребёнка. Однако супруга Влада Товалова сообщила, что на ближайшие полгода у них иные планы.Регина сообщила, что перед её ожидает запуск шоу молодых мам, запуск «тревел-баттла с новорожденным» и, конечно же, премьера сериала «Секреты семейной жизни». Дополнительно женщина намеревается выпустить собственную книгу сказок.К слову, в данный момент работа над книгой находится на финальной стадии. К слову, при написании этой книги произошло немало скандалов, но сейчас вопрос урегулирован и дело движется вперёд. Однако до сих пор неизвестно, поменялся ли при этом автор.Напомним, что второй раз Тодоренко родила в Июле этого года. Женщина выбрала партнёрские роды, поэтому её супруг и сын присутствовали при этом нелёгком деле.