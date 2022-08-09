С каким типом мужчин не получится построить прочные отношения

Выделяют несколько типов мужчин, с которыми не стоит пытаться строить нормальные отношения и физиология здесь не при чем. Все дело в том, что начав такие отношения, женщина рискует потерять себя. Ей будет сложно их разорвать.

С какими мужчинами нельзя завязывать отношения

Любитель выпить

С мужчиной, который часто пьет алкоголь, вовсе не стоит заводить отношения, но женщины все делают наоборот. Многих из них вовсе не смущает, что их вторая половинка старается отметить каждое событие, снять стресс, утолить горе алкоголем. Некоторые надеются, что начав отношения, мужчина остепенится, но на самом деле это не происходит.

Каждый раз, когда женщина ложится с таким мужчиной в постель, она «сообщает ему», что принимает его таким, какой он есть, и не против, чтобы он продолжал дальше пить алкоголь.





От этого мужчины ничего не удастся добиться, а со временем отношения сойдут на нет. Лучше как можно быстрее избавиться от такого избранника.

Ласковый тиран

Этот мужчина имеет два обличия. Со своей избранницей он ведет себя как тиран: может стучать кулаком, бить посуду, кричать, унижать и пр. Но когда он выходит на улицу или попадает в свое привычное окружение, то становится ласковым, добрым, тихим и спокойным. С таким партнером будет нелегко, поэтому лучше не начинать отношения, иначе потом будет трудно их разорвать.

Вечный холостяк

Такой мужчина может быть веселым, интересным, обеспеченным и иметь много друзей. Он свободолюбив и в его жизни нет места для постоянной женщины. Развлечения с дамами для него являются неотъемлемой частью жизни. Чаще всего мужчины предпочитают оставаться холостяками, потому что им это удобно либо же они просто боятся начинать серьезные отношения.

Великий знаток





Таких мужчин еще называют «диванными экспертами». Они очень много рассказывают и рассуждают о вечном, но при этом ничего не делают для своего развития. Такого мужчину не стоит считать гением, ведь на самом деле он является настоящим болтуном, который ничего не достиг в своей жизни.

«Великий знаток» обычно утверждается в своей мужественности через интимную близость. Женщине нет никакого смысла самоутверждать безответственного человека. Такие отношения будут только напрягать.

Неудачник и нытик

У неудачника всегда все виноваты: правительство, родители, друзья и родные, но только не он сам. При этом он не делает никаких усилий для поиска работы. Окружающим он может говорить о том, что ищет, но никак не может найти себе достойное место работы. Мужчина-нытик постоянно живет за чей-то счет, не имея при этом ни гроша в кармане.

Мужчина-«флюгер»

У такого мужчины один ветер в голове, при этом неважно, сколько ему лет. У него может быть много идей и планов, но ни один из них он не осуществит. При этом на работе он всегда слушает, что ему говорит начальство, а дома все его планы определяет супруга. Если в жизни такого мужчины встретится волевая женщина, он тут же позабудет о своей супруге и быстро переберется к ней.

Маменькин сынок





Такие мужчины всегда привязаны к своей маме, причем возраст вовсе не важен. С ним не получится построить серьезные отношения, ведь всем будет руководить его мама. Именно от нее будет зависеть, начнет ли ее сын встречаться с той или иной женщиной либо же будет всегда сидеть под ее крылом. Начав отношения с таким мужчиной, женщина всегда будет на втором месте после мамы. Он по первому ее зову все бросит и убежит к ней, причем неважно, будет это день или глубокая ночь.