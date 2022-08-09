Сбербанк начинает принимать заявки по новой льготной программе инвесткредитования

Сбербанк начинает принимать заявки по новой льготной программе Минэкономразвития по кредитованию инвестиционных проектов малого и среднего бизнеса*. Предприятия МСБ смогут получить финансирование под 3,0–4,5% годовых.

В новой программе в пилотном режиме будут объединены программа субсидирования процентной ставки в рамках нацпроекта «МСП» и льготное фондирование по программе стимулирования кредитования. В качестве приоритетных отраслей для реализации программы определены сферы обрабатывающего производства, переработки сельхозпродукции, логистики, гостиничный бизнес.

ПАО Сбербанк

* Кредит по программе «1764»

Программа Минэкономразвития для малого, среднего и микробизнеса из приоритетных отраслей, а также для микропредприятий из любых отраслей.

Ставка по кредиту — не более 10,75% годовых для субъектов МСП, относящихся к категории «малое предприятие» и «среднее предприятие». Максимальная сумма кредита на инвестиционные цели — до 200 миллионов рублей для микропредприятий, до 500 миллионов рублей для малого бизнеса и до 1 миллиарда рублей для среднего; на развитие предпринимательской деятельности (только для микропредприятий) — до 10 миллионов рублей. Максимальная сумма оборотного кредита — до 200 миллионов рублей для микропредприятий, до 500 миллионов рублей для малого и среднего бизнеса. Срок кредита: инвестиционного — до 10 лет (период действия льготной ставки — не более 5 лет), оборотного — до 1 года, кредита на развитие предпринимательской деятельности (для микропредприятий) — до 3 лет. Срок кредита при рефинансировании не может превышать первоначальный срок рефинансируемого кредита.

Включён в реестр МСП. Ведёт деятельность в одной из приоритетных отраслей из Приложения №2 к Постановлению Правительства РФ от 30 декабря 2018 г. №1764* прямо или через учредителей с долей участия в УК более 25% не связан с юридическими лицами, не относящимися к категории субъектов МСП.**

*, ** Для оформления кредита на развитие предпринимательской деятельности микропредприятия соответствие данным условиям не обязательно

Кредитный договор по программе МЭР «1764» после 1 мая 2021 года может быть заключён только с одним уполномоченным банком. Подать заявку можно в интернет-банке СберБизнес или с помощью клиентского менеджера.

Кредит по программе «ПСК 15%». Программа стимулирования инвестиционного кредитования МСП.

Ставка по кредиту — не более 15% для малого бизнеса и не более 13,5% для среднего. Льготная ставка действует в течение 3 лет с даты заключения договора. Далее применяется стандартная ставка, которую определяет банк. Минимальная сумма кредита — 3 миллиона рублей. Срок кредита — до 10 лет.

Включён в реестр МСП, при этом не относится к предприятиям, указанным в части 3-4 статьи 14 209-ФЗ. Инвестиционные кредиты могут быть направлены на капитальные вложения, приобретение основных средств, в том числе строительство. Кредит не предоставляется на цели, указанные в части 1 статьи 18 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве…». Подать заявку можно в интернет-банке СберБизнес. Если программа «ПСК 15%» недоступна в интернет-банке, обратитесь к своему клиентскому менеджеру.

