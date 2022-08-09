Секреты приготовления зажарки: что жарят первым – лук или морковь
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Секреты приготовления зажарки: что жарят первым – лук или морковь

Секреты приготовления зажарки: что жарят первым – лук или морковь

Секреты приготовления зажарки: что жарят первым – лук или морковь

Зажарка используется во многих классических рецептах, поэтому каждый, кто когда-то стоял у плиты, знает, из чего ее готовят. Однако далеко не все умеют это делать правильно, не понимая, что следует обжаривать в первую очередь — лук или морковь. А ведь от этого в немалой степени зависит вкус зажарки.

Что такое зажарка и из чего она делается


Зажаркой называют процесс обжаривания овощей на растительном масле для получения основы будущего блюда. Преимущественно зажарку используют для приготовления супа и борща, но иногда ее добавляют во вторые блюда и даже в выпечку.

По-научному этот процесс называется пассерование или пассеровка. Различают:

  • белую пассеровку, когда обжарке подвергаются лук и морковь для улучшения вкусовых качеств и придания золотистого цвета блюду:
  • и красную пассеровку, если к этим овощам добавляют свеклу и томаты. Она используется для приготовления борща или темных соусов.

Помимо моркови и лука, в некоторых видах зажарки могут использоваться болгарский перец, свекла, грибы, корни сельдерея, пастернака или петрушки.

Как делать зажарку, чтобы блюдо получилось вкусным и имело привлекательный вид


Прежде всего, важно знать, что для зажарки используются только свежие овощи. Подвявшая морковка или проросший лук в значительной степени ухудшают вкусовые качества блюда.

Зажарку делают на растительном масле, так как сливочное подгорает и придает блюду сладковатый привкус.

Готовят ее на сковороде на плите, но можно использовать и микроволновую печь — в этом случае овощи не подгорают. Масла используют совсем немного.

Для того чтобы зажарка сохранила свои полезные свойства и не теряла цвет, ее не варят вместе с супом или борщом, а добавляют за пару минут до готовности блюда. Это придаст ему необходимый аромат и цвет, и сохранит полезные свойства зажарки.

Что обжаривать в первую очередь – лук или морковь


Если она делается из традиционных компонентов — моркови и лука, то часто хозяйки в первую очередь обжаривают морковь, считая, что начинать надо с нее, поскольку она тверже и дольше времени уходит на ее прожарку.

Однако опытные повара делают наоборот, объясняя это тем, что если обжаривать сначала морковь, невозможно получить золотистый цвет лука. Кроме того, в процессе обжарки морковь выделяет сок, и лук оказывается просто вареным.

Поэтому правильно все же начинать с обжаривания лука, доводя его до золотистого цвета, а уже после этого выкладывать на сковородку натертую морковь. Хотя, если делается красная пассеровка для борща, овощи для обжарки можно выкладывать на сковороду одновременно.

Особенности приготовления зажарки для разных блюд


Если зажарку делают традиционным способом, сначала на сковороде нагревают растительное масло, затем до золотистого цвета обжаривают лук, потом добавляют морковь. После обжаривания овощей их можно добавлять в супы, вторые блюда, начинку для выпечки.

Для приготовления борща после обжарки лука и моркови добавляют тертую свеклу, томаты (или томатную пасту), заливают бульоном и тушат на огне еще 10 минут.

Для рассольника после обжарки лука и моркови в зажарку добавляют порезанные маринованные огурцы, еще немного растительного масла и тушат 10 минут под крышкой.

# Общество Еда
По материалам: rsute

Последние новости

Секреты приготовления зажарки: что жарят первым – лук или морковь
Секреты приготовления зажарки: что жарят первым – лук или морковь
В Турции найден античный рельеф с изображением гибели Актеона
В Турции найден античный рельеф с изображением гибели Актеона
Иркутские борцы стали чемпионами турнира по борьбе в Ольхонском районе
Иркутские борцы стали чемпионами турнира по борьбе в Ольхонском районе
Пит Дэвидсон посещал психотерапевта из-за преследований Канье Уэста
Пит Дэвидсон посещал психотерапевта из-за преследований Канье Уэста
Ребята из Донбасса побывали в Волгограде в рамках программы "Больше, чем путешествие"
Ребята из Донбасса побывали в Волгограде в рамках программы
Тренировка шла по плану, пока не попался дерзкий боец
Тренировка шла по плану, пока не попался дерзкий боец
В генштабе Канады ответили на вопрос о присутствии военных на Украине
В генштабе Канады ответили на вопрос о присутствии военных на Украине
Биометрию россиян захотели собирать принудительно
Биометрию россиян захотели собирать принудительно
Жена, внебрачные дети, близкие отношения с Фриске. Чего мы не знали о Владе Лисовце
Жена, внебрачные дети, близкие отношения с Фриске. Чего мы не знали о
Мужчина обнаружил неожиданную находку у дома и озадачил пользователей
Мужчина обнаружил неожиданную находку у дома и озадачил пользователей
Эзру Миллера обвинили в краже со взломом
Эзру Миллера обвинили в краже со взломом
Похоже, просочился дизайн нового геймпада Xbox Elite — появилось видео
Похоже, просочился дизайн нового геймпада Xbox Elite — появилось видео

Топ на сегодня

Популярный певец прорекламировал золотое кольцо для пениса, примерив его на свой член
Популярный певец прорекламировал золотое кольцо для пениса, примерив
Гороскоп от Анжелы Перл на 9 августа 2022 года: сегодня нужно быть очень ответственными
Гороскоп от Анжелы Перл на 9 августа 2022 года: сегодня нужно быть
Команда Beanstalk Farms перезапустила DeFi-протокол спустя четыре месяца после взлома
Команда Beanstalk Farms перезапустила DeFi-протокол спустя четыре
Пожалуй, самая безумная реклама освежителя воздуха
Пожалуй, самая безумная реклама освежителя воздуха
Ивлеева о страсти к большим пенисам: «Сестра сказала, что у ее парня 22 сантиметра. В голове засела цифра»
Ивлеева о страсти к большим пенисам: «Сестра сказала, что у ее парня

Еще по теме

Осеннее меню: 3 рецепта сезонных блюд
Кремлевский повар раскрыл рецепт "правильного" борща с зажаркой
Индекс борща на Украине вырос вдвое
Диетологи назвали самые полезные супы, как правильно их готовить