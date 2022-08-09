Серена Уильямс объявила о завершении карьеры. Теннисистка написала прощальное эссе: "Мне никогда не нравилось слово "пенсия"
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Серена Уильямс объявила о завершении карьеры. Теннисистка написала прощальное эссе: "Мне никогда не нравилось слово "пенсия"

Серена Уильямс объявила о завершении карьеры. Теннисистка написала прощальное эссе: "Мне никогда не нравилось слово "пенсия"

Серена Уильямс объявила, что планирует завершить спортивную карьеру после выступления на турнире US Open. Об этом решении и планах снова стать матерью она рассказала в эссе для американского Vogue, снявшись также в фотосессии для издания.

Мне сложно признать, что я должна перестать играть в теннис. Для меня это что-то вроде запретной темы. Когда об этом заходит разговор, у меня слезы на глазах. Думаю, единственный человек, с которым я действительно смогла об этом поговорить, — мой психотерапевт,

— признается Серена.


Серена Уильямс на обложке Vogue...


...и ее дочь Олимпия

40-летняя Уильямс — одна из самых популярных и титулованных спортсменок мира, в прошлом первая ракетка мира. На ее счету четыре золотые олимпийские медали, 38 побед в турнирах Большого шлема, 23 из них в одиночном разряде. Она пятикратная победительница итогового чемпионата WTA и рекордсменка среди женщин по сумме заработанных призовых денег.

Серена начала играть в теннис в трехлетнем возрасте. В десять лет заняла первую строчку в американском рейтинге юных теннисисток ее возраста. В профессиональном турнире впервые приняла участие в 14 лет, а уже в 17 выиграла свой первый главный титул на Открытом чемпионате США, обыграв в финале Мартину Хингис — первую ракетку мира на тот момент.


2003 год

Журнал Forbes этим летом поставил Серену на 90-е место в сотне самых богатых self-made-женщин Америки: ее состояние оценили в 260 миллионов долларов.

Теннисистка замужем за сооснователем сервиса Reddit Алексисом Оганяном. Они объявили о помолвке в 2016 году, а поженились через год, вскоре после рождения дочери Олимпии. Роды были тяжелыми: Серена призналась, что из-за осложнений чуть не умерла.

Во время беременности Серена продолжала играть: на втором месяце она победила на Australian Open. Однако после рождения ребенка стала гораздо реже выходить на корт.

Поверьте, мне никогда не хотелось выбирать между теннисом и семьей, я не думаю, что это справедливо. Если бы я была парнем, я этого не писала бы — продолжала бы играть и побеждать, пока жена рожала бы детей... Не поймите неправильно: мне нравится быть женщиной, я наслаждалась каждой секундой беременности. Я была одной из тех упертых женщин, которые работают почти до самого роддома, хотя это уже было суперсложно,

— пишет Уильямс в своем эссе для Vogue.



Она признается, что Олимпия мечтает о младшей сестре, а поскольку в сентябре Серене исполнится 41, она считает, что сейчас самое время оставить карьеру и посвятить себя семье.

Мне никогда не нравилось слово "пенсия", оно какое-то несовременное. Я думаю об этом скорее как о переходе, наверное, лучше всего использовать слово "эволюция". Хочу сказать вам, что сейчас я перехожу от тенниса к другим вещам, которые для меня важны... Я хочу расширять свою семью.

По словам Серены, они с мужем приняли решение о втором ребенке, но на этот раз она не хочет совмещать беременность со спортом. Теннисистка считает, что ее вклад в спорт оценивается не только количеством побед, но и мотивацией, которую она дала женщинам:

Я хотела бы думать, что благодаря мне спортсменки научились быть собой — играть агрессивно, использовать свои кулаки, носить то, что хотят, говорить то, что хотят. Надирать задницы и гордиться этим.



В финале эссе Серена попрощалась с поклонниками:

Я совсем не умею прощаться, но, пожалуйста, знайте, что мою благодарность вам невозможно описать словами. Вы привели меня к огромному количеству побед и трофеев. Я буду скучать по этой версии самой себя — девочке, игравшей в теннис. И буду скучать по вам,

— обратилась спортсменка к своим фанатам.



Маргарита Дорошевич
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По материалам: spletnik.ru

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