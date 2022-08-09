СМИ: Дом Трампа обыскали 100 агентов ФБР
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СМИ: Дом Трампа обыскали 100 агентов ФБР

СМИ: Дом Трампа обыскали 100 агентов ФБР

В обыске имения экс-президента США Дональда Трампа участвовали по меньшей мере 100 агентов ФБР, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на New York Post.

Агенты прибыли к дому на бронированных автомобилях.

По мнению издания, ФБР, скорее всего, интересуют документы, которые Трамп взял с собой из Белого дома. Ранее сообщалось, что ящики с документами, вывезенными экс-президентом, уже изъяты из имения Трампа.

Ранее экс-лидер США заявил, что не допустил бы конфликта на Украине в случае переизбрания на выборах в США два года назад. Трамп раскритиковал действующего главу государства Джо Байдена, обратив внимание на инфляцию, рост цен на топливо, снижение фондовых рынков и ряд других проблем. Ситуация вокруг Украины, по словам Трампа, лишь ухудшится, «хотя этого могло бы не произойти, если бы выборы прошли иначе».

Политик уверен, что Россия и США могли бы достичь договоренности, «но нам бы даже не пришлось этого делать, ничего бы попросту не произошло».

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По материалам: pnp.ru

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