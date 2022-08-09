СМИ: Иран провел импортную операцию на $10 млн с оплатой в криптовалюте

Власти Ирана провели первую импортную операцию на $10 млн с оплатой в криптовалюте. Сделка состоялась на этой неделе, пишет местное издание Tasnim.

Глава Организации развития торговли Ирана Алиреза Пейманпак сообщил, что местные компании в сентябре начнут широко использовать цифровые активы и смарт-контракты в международной торговле.

В 2020 году правительство ближневосточной страны утвердило механизм оплаты импорта за счет полученных центробанком биткоинов, добытых местными майнерами.

В 2021 году аналитики Elliptic пришли к выводу, что на Иран приходится 4,5% всей добычи цифрового золота. Криптовалюта позволяет стране обходить санкции и покупать импортные товары.

В том же году президент страны Хасан Рухани объявил о временном запрете майнинга криптовалют в связи с дефицитом электроэнергии. Возобновить работу лицензированным предприятиям разрешили осенью.

В конце года государственный холдинг Tavanir предпринял аналогичные меры из-за роста потребления зимой.

В апреле 2022 года власти увеличили штрафы за незаконный майнинг криптовалют с использованием субсидированной электроэнергии и ввели наказание в виде тюремного заключения за повторные правонарушения.

Напомним, согласно расследованию Reuters, криптобиржа Binance обслуживала пользователей из Ирана в обход санкций США.