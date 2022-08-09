Собрать ребенка на первое сентября 2022 года становится все дороже
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Собрать ребенка на первое сентября 2022 года становится все дороже

Собрать ребенка на первое сентября 2022 года становится все дороже

Собрать ребенка на первое сентября 2022 года становится все дороже
Специалисты посчитали, сколько в этом году родителям обойдется собрать ребенка в школу.   Меньше месяца остается до начала нового учебного года. И уже сейчас полки магазинов наполнились товарами для школы. Сколько стоит сегодня собрать ребенка к 1 сентября, и на сколько выросли цены?  Аналитики платформы «Чек Индекс» проанализировали расходы россиян на товары для учебы в последние две недели июля 2022 года. А затем сравнили эти данные с тем же периодом прошлого года.  Оказалось, что средний чек составил 13 919 рублей. За эти деньги родители приобретали: набор первоклассника, пенал, дневник, набор карандашей и ручек, набор тетрадей, рюкзак, школьную форму и блузку/рубашку, запасные брюки или юбка, кроссовки и туфли или ботинки. В прошлом году родители тратили на то же самое примерно на 20% меньше. При этом стоимость товаров выросла неравномерно. Так, ценник на канцелярские принадлежности увеличился почти на 10%, на рюкзаки — на 14%, на школьную форму — на 25%, теперь ее можно приобрести в среднем на 3011 рублей. Цены на обувь поднялись примерно на 15%, детские туфли и ботинки стоят в магазинах около 1900 рублей.    В исследовании отмечается, что с каждым годом все больше мам и пап не дожидаются последних недель августа, чтобы начать закупки. Родители чаще приобретают школьные принадлежности через маркетплейсы и интернет-магазины. В них в конце июля отмечали 50-процентный рост спроса на товары для учебы, пишут «Известия». Ранее «Семь дней» рассказывали о самых бюджетных площадках и магазинах для приобретения одежды, обуви, ручек, карандашей и пеналов, а также тетрадей и учебников.  
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

Последние новости

Закуска на отлично: рецепт удивительных битых огурчиков по-китайски
Закуска на отлично: рецепт удивительных битых огурчиков по-китайски
Как живет Эмбер Херд после суда с Джонни Деппом (4 фото)
Как живет Эмбер Херд после суда с Джонни Деппом (4 фото)
«Упадок активности, связанный с алкоголем»: Антон Беляев рассказал, как изменилось его отношение к сексу
«Упадок активности, связанный с алкоголем»: Антон Беляев рассказал,
В Иркутском областном театре кукол появится конструкторский цех для создания декораций
В Иркутском областном театре кукол появится конструкторский цех для
Перспективы для Львов и романтические отношения у Скорпионов: рунический гороскоп на неделю с 8 по 14 августа для всех знаков зодиака
Перспективы для Львов и романтические отношения у Скорпионов:
Ивана Ургант ходит по лезвию бритвы, заявил Кушанашвили
Ивана Ургант ходит по лезвию бритвы, заявил Кушанашвили
Дана Борисова обратилась к психологу из-за пьянства
Дана Борисова обратилась к психологу из-за пьянства
Раскрыты подробности обыска ФБР в имении Трампа
Раскрыты подробности обыска ФБР в имении Трампа
Депутаты новой волны напомнили о годовщине вооруженного конфликта в Южной Осетии
Депутаты новой волны напомнили о годовщине вооруженного конфликта в
Как освободить собственную энергетику, войдя в состояние потока
Как освободить собственную энергетику, войдя в состояние потока
CEO Nansen спрогнозировал снижение активности в других сетях после The Merge
CEO Nansen спрогнозировал снижение активности в других сетях после
Регина Тодоренко мечтает стать многодетной мамочкой
Регина Тодоренко мечтает стать многодетной мамочкой

Топ на сегодня

Популярный певец прорекламировал золотое кольцо для пениса, примерив его на свой член
Популярный певец прорекламировал золотое кольцо для пениса, примерив
Гороскоп от Анжелы Перл на 9 августа 2022 года: сегодня нужно быть очень ответственными
Гороскоп от Анжелы Перл на 9 августа 2022 года: сегодня нужно быть
Команда Beanstalk Farms перезапустила DeFi-протокол спустя четыре месяца после взлома
Команда Beanstalk Farms перезапустила DeFi-протокол спустя четыре
Псковские власти помогут Бериславскому району Херсонской области подготовиться к зиме
Псковские власти помогут Бериславскому району Херсонской области
Пожалуй, самая безумная реклама освежителя воздуха
Пожалуй, самая безумная реклама освежителя воздуха

Еще по теме

В Казани базовый набор школьника поднялся в цене на 6%
Сколько стоит собрать ребенка в школу?
Сколько стоит собрать ребенка в школу в России
Росстат подсчитал стоимость подготовки первоклассника к школе