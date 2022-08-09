Собрать ребенка на первое сентября 2022 года становится все дороже

Специалисты посчитали, сколько в этом году родителям обойдется собрать ребенка в школу. Меньше месяца остается до начала нового учебного года. И уже сейчас полки магазинов наполнились товарами для школы. Сколько стоит сегодня собрать ребенка к 1 сентября, и на сколько выросли цены? Аналитики платформы «Чек Индекс» проанализировали расходы россиян на товары для учебы в последние две недели июля 2022 года. А затем сравнили эти данные с тем же периодом прошлого года. Оказалось, что средний чек составил 13 919 рублей. За эти деньги родители приобретали: набор первоклассника, пенал, дневник, набор карандашей и ручек, набор тетрадей, рюкзак, школьную форму и блузку/рубашку, запасные брюки или юбка, кроссовки и туфли или ботинки. В прошлом году родители тратили на то же самое примерно на 20% меньше. При этом стоимость товаров выросла неравномерно. Так, ценник на канцелярские принадлежности увеличился почти на 10%, на рюкзаки — на 14%, на школьную форму — на 25%, теперь ее можно приобрести в среднем на 3011 рублей. Цены на обувь поднялись примерно на 15%, детские туфли и ботинки стоят в магазинах около 1900 рублей. В исследовании отмечается, что с каждым годом все больше мам и пап не дожидаются последних недель августа, чтобы начать закупки. Родители чаще приобретают школьные принадлежности через маркетплейсы и интернет-магазины. В них в конце июля отмечали 50-процентный рост спроса на товары для учебы, пишут «Известия». Ранее «Семь дней» рассказывали о самых бюджетных площадках и магазинах для приобретения одежды, обуви, ручек, карандашей и пеналов, а также тетрадей и учебников.