Спасатели эвакуировали с Хамар-Дабана туриста с травмой ноги
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Спасатели эвакуировали с Хамар-Дабана туриста с травмой ноги

Спасатели эвакуировали с Хамар-Дабана туриста с травмой ноги

Сводная группировка Слюдянского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России и Южного поисково-спасательного отряда региональной пожарно-спасательной службы успешно завершила работы по поиску и эвакуации пострадавшего с Хамар-Дабана. Информация о том, что во время восхождения на туристической тропе в районе Чертова озера 38-летний житель Шелеховского района травмировал ногу и не мог самостоятельно передвигаться, поступила 7 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Спасательные подразделения приняли решение объединиться и задействовать технику высокой проходимости – автомобиль КАМАЗ, квадроциклы.

«Поисково-спасательные работы в горах сопряжены с рядом сложностей. Во-первых, неприятности с туристами, как правило, происходят на сложных участках, то есть это труднодоступные места с крутыми склонами, коварным курумником. Все осложнить может погода, которая постоянно меняется. Во-вторых, характер травм – а это сложные переломы и вывихи, разрывы и растяжения связок, возникающие во время падений, подворачивания ног, соскальзывания, — предполагает применение носилок. Это замедляет спуск и требует большой физической выносливости», — рассказал Федор Колодяжный.

Около восьми километров горной местности удалось преодолеть на транспорте, остальной путь спасатели шли пешком. Пострадавший находился на высоте порядка 1200-1300 метров.

Состояние мужчины было удовлетворительным. Он поставил себе обезболивающее, а его спутники изготовили из подручных материалов костыль и дали обувь на несколько размеров больше, поскольку нога сильно отекла. По словам спасателя, травма была сложной и требовала эвакуации.

Во время спуска спасатели заметили еще одну группу туристов, которые сообщили, что один из них буквально на тридцатой минуте восхождения также получил травму голеностопа. Обоих мужчин доставили в Слюдянскую районную больницу.

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По материалам: irk

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