США отказали Виннику в освобождении под залог
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США отказали Виннику в освобождении под залог

США отказали Виннику в освобождении под залог


Подозреваемый в управлении и отмывании средств через криптовалютную биржу BTC-e Александр Винник не подлежит освобождению под залог. Об этом говорится в профайле заключенного на сайте тюрьмы Санта-Рита.


5 августа на заседании суда Винник заявил о своей невиновности. Следующее рассмотрение дела назначено на 15 августа, пишет ТАСС.


Ранее россиянина экстрадировали из Франции в Грецию. Оттуда его сразу же увезли в США, где он впервые предстал перед американским судом.


BTC-e и самого Винника обвиняют в ведении нелицензированного бизнеса в Соединенных Штатах, отмывании средств и участии в незаконных денежных операциях.


Ему грозит около 50 лет тюрьмы.

# Экономика александр винник, сша, новости
По материалам: ForkLog

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