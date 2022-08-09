США отказали Виннику в освобождении под залог

Подозреваемый в управлении и отмывании средств через криптовалютную биржу BTC-e Александр Винник не подлежит освобождению под залог. Об этом говорится в профайле заключенного на сайте тюрьмы Санта-Рита.

5 августа на заседании суда Винник заявил о своей невиновности. Следующее рассмотрение дела назначено на 15 августа, пишет ТАСС.

Ранее россиянина экстрадировали из Франции в Грецию. Оттуда его сразу же увезли в США, где он впервые предстал перед американским судом.

BTC-e и самого Винника обвиняют в ведении нелицензированного бизнеса в Соединенных Штатах, отмывании средств и участии в незаконных денежных операциях.

Ему грозит около 50 лет тюрьмы.