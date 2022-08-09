США ответили на вопрос о визе Лаврову на Генассамблею ООН
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США ответили на вопрос о визе Лаврову на Генассамблею ООН

США ответили на вопрос о визе Лаврову на Генассамблею ООНСША заявили о серьезном отношении к обязательствам по визе Лаврову на Генассамблею ООН

Представитель постпредства США в Организации Объединенных Наций (ООН) на вопрос о визе главе МИД России Сергею Лаврову для участия в работе Генассамблеи ответил, что Вашингтон в рамках соглашения должен содействовать приезду иностранных делегатов в штаб-квартиру ООН и серьезно относится к своим обязательствам. Об этом сообщает РИА Новости.

«Соединенные Штаты (…) обязаны в соответствии с соглашением о штаб-квартире ООН содействовать приезду в район расположения штаб-квартиры ООН представителей государств-членов ООН», — заявили в миссии, подчеркнув, что визовые вопросы являются конфиденциальными в соответствии с американским законодательством.

В конце февраля США ввели санкции главы МИД России Сергея Лаврова, которые, среди прочего, подразумевают запрет на въезд в страну.

В понедельник, 8 августа, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вместо президента России Владимира Путина российскую делегацию на 77-й Генассамблее ООН в сентябре возглавит глава МИД Сергей Лавров. В состав делегации также войдут: замглавы МИД Сергей Вершинин, председатели комитетов Госдумы и Совета Федерации по международным делам Леонид Слуцкий и Григорий Карасин, а также ряд директоров департаментов МИД России.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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