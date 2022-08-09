Стали известны подробности допроса российской журналистки в Косове

Вадим Карасев

Журналистка Асламова заявила, что в Косове от нее добивались признания в шпионаже

Стали известны подробности допроса корреспондентки «Комсомольской правды» Дарьи Асламовой в самопровозглашенном Косово. По словам журналистки, от нее добивались признания в работе на российскую разведку. Об этом она заявила на пресс-конференции в Русском доме в Белграде, сообщил ТАСС.

По словам Асламовой, представители спецслужб убеждали ее сознаться «в работе на российскую военную разведку». «Сейчас мы все в одной лодке, каждого журналиста могут обвинить в шпионаже. Из нас, русских журналистов, сейчас везде пытаются сделать "шпионов"», — отметила она.

Журналистка рассказала, что их с мужем задержали на границе Косова и потребовали сдать телефоны. В ходе допроса, длившегося несколько часов, ее расспрашивали об интервью с иностранными политиками. Также сотрудники спецслужб интересовались, писала ли она о торговле человеческими органами в Косово и на Украине.

О задержании Асламовой стало известно 7 августа. Глава МВД Косово Джеляль Швецла заявил, что журналистку подозревают в шпионаже. Однако после допроса Асламову отпустили, после чего она сама добралась до сербско-косовской границы. Ранее журналистка поделилась некоторыми деталями допроса. Так, по ее словам, отдельный блок вопросов касался специальной военной операции на Украине.