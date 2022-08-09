Стас Костюшкин рассказал о конфликте с Лаймой Вайкуле
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Стас Костюшкин рассказал о конфликте с Лаймой Вайкуле

Стас Костюшкин рассказал о конфликте с Лаймой Вайкуле
Певец Стас Костюшкин до сих пор вспоминает не приязнь к артистке. Костюшкин поделился воспоминаниями о совместной работе с Лаймой Вайкуле. Оказалось, что во время выступления артистка отдавала предпочтение другому солисту группы «Чай вдвоем», полностью игнорируя Стаса. Певица даже не запомнила имени исполнителя. 50-летний артист признается, что на заре карьеры в дуэте «Чай вдвоем» мало, кто запоминал его имени. Даже концертный директор коллектива часто путал Костюшкина с Денисом Клявером. Предпочтение второму исполнителю демонстрировала и Вайкуле, хотя они нередко выступали на одной сцене. «Лайма вообще не могла выучить, как меня зовут, — рассказывал Стас. — Все время говорила: «Сейчас на сцену я хочу пригласить двух потрясающих ребят. Это очаровательный Денис и…» Она смотрела на меня, и я просто выходил в тишине. Я потом подошел к ней: «Лайма, я долго думал, как бы тебе запомнить мое имя. И мне пришла мысль! У тебя папу зовут Стасом. Почему ты не можешь запомнить?»
Спустя несколько лет история повторилась на шоу «Две звезды». Правда, теперь блондинка даже не стала обращать на коллегу внимания. «Мне телепродюсер Андрей Болтенко говорит: «Будешь петь с Лаймой. Что ты расстроился?». Я: «Да, она меня не очень любит…» И рассказал эту историю. Когда мы вышли на сцену работать, я услышал гогот Андрея. Он увидел, что Лайма вообще на меня не смотрит. То есть какой-то мужик сзади болтается, а она к Денису льнет. Андрей сказал: «Ну надо же! Действительно тебя не любит», — делился артист. Несмотря на игнорирование его персоны, Стас трепетно отзывается об исполнительнице хита «Еще не вечер». «Лайма высочайшего уровня профессионал! Мы проездили с ней концертов 20. До нашего выхода я смотрел все шоу. Оно было настолько фантастическим! Все алгоритмически просчитано: когда люди плачут, когда смеются и когда встают с криками «браво». Как это возможно?! Я это подчерпнул. Это работает только в профессиональной команде», — говорил он в YouTube-шоу «Старый друг» Сергея Дружко и Димы Павлова.
# Шоу-бизнес Костюшкин Стас
По материалам: z-aya

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