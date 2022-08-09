Стивен Сигал побывал на развалинах СИЗО в Еленовке

Вадим Карасев

Актер Стивен Сигал побывал на развалинах следственного изолятора в Еленовке

Актер, спецпредставитель российского МИД по гуманитарным связям с США Стивен Сигал посетил Донбасс. Об этом сообщает в своем Telegram-канале телеведущий Владимир Соловьев.

Артист побывал на развалинах следственного изолятора в Еленовке на территории Донецкой народной республики (ДНР), где содержались украинские военнопленные. Уточняется, что Сигал лично ознакомился с доказательствами удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО, в том числе, с осколками американских ракет, которые подтверждают причастность Киева к атаке.

29 июля ВСУ нанесли ракетный удар по следственному изолятору в поселке Еленовка с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS. В результате погибло более 50 человек, в том числе бойцы полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

1 августа стало известно, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш получил запрос от России и Украины на расследование удара по СИЗО. Сейчас в организации изучают, имеются ли условия, которые сделают возможным проведение соответствующего расследования ООН.