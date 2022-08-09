Стивен Сигал снимает документальный фильм о событиях на Донбассе
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Стивен Сигал снимает документальный фильм о событиях на Донбассе

Стивен Сигал снимает документальный фильм о событиях на Донбассе

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин написал в своем telеgram-канале, что американский актер Стивен Сигал приступил к съемкам документального фильма о событиях на Донбассе, сообщает ТАСС.

Пушилин отметил, что Сигал пообщался с военнопленными в Еленовском СИЗО, где недавно погибла часть боевиков в результате целенаправленного ракетного удара со стороны ВСУ.


По его словам, "при встрече Стивен отметил, что 98% тех, кто рассказывает в СМИ о конфликте, никогда здесь не были, поэтому мир не знает правду".

Пушилин пожелал актеру успехов, поблагодарив его за приезд в республику "в этот очень небезопасный период".

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По материалам: uposters.ru

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