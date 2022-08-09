Стивен Сигал снимает документальный фильм о событиях на Донбассе

Вадим Карасев

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин написал в своем telеgram-канале, что американский актер Стивен Сигал приступил к съемкам документального фильма о событиях на Донбассе, сообщает ТАСС.

Пушилин отметил, что Сигал пообщался с военнопленными в Еленовском СИЗО, где недавно погибла часть боевиков в результате целенаправленного ракетного удара со стороны ВСУ.

По его словам, "при встрече Стивен отметил, что 98% тех, кто рассказывает в СМИ о конфликте, никогда здесь не были, поэтому мир не знает правду".



Пушилин пожелал актеру успехов, поблагодарив его за приезд в республику "в этот очень небезопасный период".