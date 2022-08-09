Сын Трампа высказался об обыске ФБР в поместье отца
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Сын Трампа высказался об обыске ФБР в поместье отца

Сын Трампа высказался об обыске ФБР в поместье отцаЭрик Трамп связал обыски в поместье отца с расследованием по делу о национальных архивах

Сын экс-президента США Дональда Трампа Эрик связал прошедшие в понедельник, 8 августа, обыски сотрудниками Федерального бюро расследований (ФБР) в поместье бывшего главы государства с расследованием Минюста страны по запросу Национального управления архивов и документации (NARA). Об этом сообщает ТАСС

«Они провели обыск без уведомления, выпотрошили офис, шкафы, сейф, хотя ничего там не нашли. И откуда это идет? От национальных архивов?», — высказался Трамп-младший об обысках в эфире телеканала Fox News.

Ранее Дональд Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго в городе Палм-Бич (Флорида) обыскали агенты ФБР. Политик связал это с его возможным участием в выборах 2024 года.

По данным источников CNN, сотрудники ФБР обыскали офис и жилые помещения, где экс-глава государства останавливается во время пребывания в этой резиденции. По информации собеседников телеканала, представители правоохранительных органов искали документы, которые Трамп мог забрать с собой, покидая Белый дом в 2021 году — в том числе секретные.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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