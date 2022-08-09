Татьяна Брухунова рассказала о финансовых отношениях с Евгением Петросяном
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Татьяна Брухунова рассказала о финансовых отношениях с Евгением Петросяном

Татьяна Брухунова рассказала о финансовых отношениях с Евгением Петросяном

Татьяна Брухунова рассказала о финансовых отношениях с Евгением Петросяном
Жена юмориста Татьяна Брухунова рассказала о семейной жизни. Светская львица уже почти три года замужем за Евгением Петросяном. Избранница народного артиста активно ведет соцсети и часто получает вопросы о семейной жизни. Недавно она ответила на наиболее популярный: как у супругов обстоят дела с бюджетом? Брухунова часто откровенничает со своей аудиторией и, конечно же, рассказывает о семье. Сообщения об именитом муже и маленьком сыне женщина получает постоянно. Татьяна старается удовлетворять интерес фолловеров, на днях она рассказала, как они с Евгением Вагановичем распределяют деньги на необходимые траты. Подписчица спросила, есть ли у них четкое распределение доходов. «У вас есть общий семейный бюджет? Как вы делите расходы? Кто за что платит?» — обратилась она жене 76-летнего Петросяна. Та заверила, что в этом вопросе они единодушны. «Смысл семьи в том и заключается, что у нас все общее. Радости и горести, бюджет и крыша над головой», — ответила Брухунова.
Полное согласие у мужа и жены и в вопросах воспитании двухлетнего ребенка. «Мы одинаково смотрим на жизнь и на все ее проявления. Учитываем все потребности сына. У нас очень опытные, высококвалифицированные няни. Их профессиональное мнение также учитываем при выборе развивающих программ для Вагана», — делилась 33-летняя Татьяна. Однако не всегда на душе Брухуновой был покой. Избранница призналась, что из-за стрессов и травли ей не удавалось зачать ребенка. «Когда со мной случилось чудо, и в нашу семью пришел сын, я сообразила, почему он не сделал этого раньше. Я была нетерпима. Не умела отпустить и выдохнуть. Все время куда-то бежала и суетилась. Сейчас я в балансе с мыслями и душой. Не сержусь, не раздражаюсь, не упрямлюсь, прощаю в ту же секунду, когда хочу обидеться, не держу зла ни на кого. И надо сказать, это подлинная радость. Быть в согласии и любви с собой. Это и есть дзен», — говорила Татьяна. На начальном этапе отношений Петросян с молодой возлюбленной действительно сталкивались с серьезным негативом со стороны общественности. К слову, еще больший хейт супруги получили и после рождения сына. Женщину обвиняли в неверности. «Я знаю, кто распускает эти слухи. Они меня не могут задевать. Я знаю, кто отец моего ребенка, и этого достаточно. А те, кто видит Вагана в жизни, отмечают его 90-процентное сходство с отцом», — подчеркивала она.
# Шоу-бизнес Брухунова Татьяна
По материалам: z-aya

Последние новости

Плюшевый оскал: безопасны ли игрушки Хагги Вагги и Кисси Мисси
Плюшевый оскал: безопасны ли игрушки Хагги Вагги и Кисси Мисси
TMZ: Dior продлил контракт с Джонни Деппом после его победы в суде над Эмбер Херд. Речь идет о семизначном гонораре
TMZ: Dior продлил контракт с Джонни Деппом после его победы в суде
В МГУ рассказали о новой системе высшего образования в России
В МГУ рассказали о новой системе высшего образования в России
Анонсирована новая часть культовых файтингов Fatal Fury, фанаты ждали этого более 20 лет
Анонсирована новая часть культовых файтингов Fatal Fury, фанаты ждали
Татьяна Брухунова рассказала о финансовых отношениях с Евгением Петросяном
Татьяна Брухунова рассказала о финансовых отношениях с Евгением
Вера Брежнева завела себе любовника, заявила таролог
Вера Брежнева завела себе любовника, заявила таролог
В России придумали способ найти триллионы рублей на промышленность
В России придумали способ найти триллионы рублей на промышленность
Количество игроков в MultiVersus превысило 10 миллионов человек
Количество игроков в MultiVersus превысило 10 миллионов человек
Рыбак пошел на крайние меры
Рыбак пошел на крайние меры
Гороскоп на 10 августа 2022 года от Анжелы Перл: какие знаки зодиака смогут найти истину в простых вещах
Гороскоп на 10 августа 2022 года от Анжелы Перл: какие знаки зодиака
Грабителю вдовы Александра Градского продлили арест, а ворованные 100 миллионов испарились
Грабителю вдовы Александра Градского продлили арест, а ворованные 100
В Госдуме ответили на призыв Зеленского запретить россиянам въезд в Европу
В Госдуме ответили на призыв Зеленского запретить россиянам въезд в

Топ на сегодня

Популярный певец прорекламировал золотое кольцо для пениса, примерив его на свой член
Популярный певец прорекламировал золотое кольцо для пениса, примерив
Ивлеева о страсти к большим пенисам: «Сестра сказала, что у ее парня 22 сантиметра. В голове засела цифра»
Ивлеева о страсти к большим пенисам: «Сестра сказала, что у ее парня
Не сбежал! Наргиз Закирова увезла молодого мужа за границу
Не сбежал! Наргиз Закирова увезла молодого мужа за границу
Дзюник: «Данилко сказал, что два концерта перед русскими олигархами, и он возвращает два тура по РФ»
Дзюник: «Данилко сказал, что два концерта перед русскими олигархами,
В годовщину грузино-осетинского конфликта "Музей НАТО" рассказывает о роли альянса в этой войне
В годовщину грузино-осетинского конфликта "Музей НАТО"

Еще по теме

Брухунова о быте с Петросяном: «У нас все общее. Радости и горести, бюджет и крыша над головой»
Татьяна Брухунова наняла несколько нянек для сына
Татьяна Брухунова высказалась о смене фамилии после свадьбы с Петросяном
Татьяна Брухунова поделилась нежным фото с Петросяном и призналась ему в любви