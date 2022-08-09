Татьяна Брухунова рассказала о финансовых отношениях с Евгением Петросяном

Жена юмориста Татьяна Брухунова рассказала о семейной жизни. Светская львица уже почти три года замужем за Евгением Петросяном. Избранница народного артиста активно ведет соцсети и часто получает вопросы о семейной жизни. Недавно она ответила на наиболее популярный: как у супругов обстоят дела с бюджетом? Брухунова часто откровенничает со своей аудиторией и, конечно же, рассказывает о семье. Сообщения об именитом муже и маленьком сыне женщина получает постоянно. Татьяна старается удовлетворять интерес фолловеров, на днях она рассказала, как они с Евгением Вагановичем распределяют деньги на необходимые траты. Подписчица спросила, есть ли у них четкое распределение доходов. «У вас есть общий семейный бюджет? Как вы делите расходы? Кто за что платит?» — обратилась она жене 76-летнего Петросяна. Та заверила, что в этом вопросе они единодушны. «Смысл семьи в том и заключается, что у нас все общее. Радости и горести, бюджет и крыша над головой», — ответила Брухунова.Полное согласие у мужа и жены и в вопросах воспитании двухлетнего ребенка. «Мы одинаково смотрим на жизнь и на все ее проявления. Учитываем все потребности сына. У нас очень опытные, высококвалифицированные няни. Их профессиональное мнение также учитываем при выборе развивающих программ для Вагана», — делилась 33-летняя Татьяна. Однако не всегда на душе Брухуновой был покой. Избранница призналась, что из-за стрессов и травли ей не удавалось зачать ребенка. «Когда со мной случилось чудо, и в нашу семью пришел сын, я сообразила, почему он не сделал этого раньше. Я была нетерпима. Не умела отпустить и выдохнуть. Все время куда-то бежала и суетилась. Сейчас я в балансе с мыслями и душой. Не сержусь, не раздражаюсь, не упрямлюсь, прощаю в ту же секунду, когда хочу обидеться, не держу зла ни на кого. И надо сказать, это подлинная радость. Быть в согласии и любви с собой. Это и есть дзен», — говорила Татьяна. На начальном этапе отношений Петросян с молодой возлюбленной действительно сталкивались с серьезным негативом со стороны общественности. К слову, еще больший хейт супруги получили и после рождения сына. Женщину обвиняли в неверности. «Я знаю, кто распускает эти слухи. Они меня не могут задевать. Я знаю, кто отец моего ребенка, и этого достаточно. А те, кто видит Вагана в жизни, отмечают его 90-процентное сходство с отцом», — подчеркивала она.