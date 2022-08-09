Tele2 начал расследование в связи с утечкой данных пользователей
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Tele2 начал расследование в связи с утечкой данных пользователей

Tele2 начал расследование в связи с утечкой данных пользователейTele2 начал служебное расследование в связи с утечкой данных пользователей

Мобильный оператор Tele2 начал служебное расследование в связи с утечкой данных пользователей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Уже известно, что ответственность — на стороне IT-партнeра, который подвергся хакерской атаке. Наши собственные системы надeжно защищены, факт утечки на стороне Tele2 полностью исключeн», — рассказали в пресс-службе.

В компании подчеркнули, что оператор усилит контроль за потенциально доступными данными менее защищенных подрядчиков. В свою очередь, аналитики Tele2 заявили, что данные, попавшие в сеть, не представляют угрозы для клиентов.

«По сути, это перекомпиляция сведений, которые доступны онлайн из других источников», — резюмировали в пресс-службе.

5 августа Следственный комитет России (СК) возбудил уголовное дело по факту утечки данных пользователей «Яндекс.Еды». Дело по части 3 статьи 272 («Нарушение неприкосновенности частной жизни») и иным нарушениям возбуждено по запросу депутата Госдумы Михаила Романова.

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По материалам: lenta.ru

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