TMZ: Dior продлил контракт с Джонни Деппом после его победы в суде над Эмбер Херд. Речь идет о семизначном гонораре
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TMZ: Dior продлил контракт с Джонни Деппом после его победы в суде над Эмбер Херд. Речь идет о семизначном гонораре

TMZ: Dior продлил контракт с Джонни Деппом после его победы в суде над Эмбер Херд. Речь идет о семизначном гонораре

Источники таблоида TMZ сообщили, что Джонни Депп подписал новый контракт с Dior на рекламу их мужского аромата Sauvage, который он представлял с 2015 года. Новое соглашение рассчитано на несколько лет и речь в нем идет о семизначной сумме гонорара.

По данным источников, новая сделка была заключена недавно, после того как руководители Dior и известный модный фотограф Грег Уильямс посетили один из рок-концертов Джонни и Джеффа Бека в Париже в знак поддержки актера. Тогда же в Париже состоялась съемка с участием актера, кадры из которой будут использованы в новой рекламной кампании Dior.


Джонни Депп

После того как Эмбер Херд впервые выдвинула свои обвинения против Джонни Деппа, реклама Sauvage перестала транслироваться по телевидению в США. Но после того как актер одержал победу в суде, реклама с ним снова вернулась в прайм-тайм.

Во время процесса поклонники Джонни также массово скупали парфюм в знак поддержки актера. По данным WSJ, в тот период аромат Sauvage являлся самым продаваемым мужским одеколоном как на Sephora.com, так и на Ulta.com — двух крупнейших интернет-ретейлерах бьюти-продуктов.

Когда Депп столкнулся с обвинениями в домашнем насилии, Dior не стал разрывать отношений с актером. Во время долгого судебного разбирательства фотографии и видео Деппа оставались на сайте Dior и в социальных сетях марки. После завершения суда, который закончился победой Деппа, представитель актера похвалил французский люксовый бренд за "стойкую и непоколебимую поддержку".



Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес Новости красоты
По материалам: spletnik.ru

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