Трейдер рассказал о вероятном снижении цены биткоина до $20 000
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Трейдер рассказал о вероятном снижении цены биткоина до $20 000

Трейдер рассказал о вероятном снижении цены биткоина до $20 000


О текущей ситуации на рынке рассказывает практикующий трейдер и основатель проекта Crypto Shaman Вадим Шовкун.


Биткоин продолжает двигаться в узком флэте. Стоит ли по-прежнему ждать снижения, или же начался долгожданный рост? Попробуем разобраться.


S&P 500


Как обычно, начнем с анализа фондового рынка. 


Индекс S&P 500 так и не смог обновить важный экстремум на отметке $4200. Более того, на дневном таймфрейме формируется паттерн закругления. Он указывает на вероятность снижения котировок.


Данные: TradingView.

Биткоин


Первая криптовалюта остается в восходящем канале. Вчерашняя слабая попытка роста не увенчалась успехом, локальный максимум обновить не удалось. 


Последнее обновление максимума было совершенно неубедительным. Это может быть сигналом об ослаблении покупателей. 


На восьмичасовом таймфрейме также видно проявление агрессии продавца (всплеск торговых оборотов). Утреннее поглощение вчерашнего роста произошло на повышенных объемах, превышающих вчерашние показатели.


Данные: TradingView.

Ожидания прежние — в пользу отката. Как минимум, цена должна достигнуть нижней границы восходящего канала. Однако более вероятно, что котировки вскоре достигнут уровня $20 000.

# Экономика теханализ, цена биткоина, новости
По материалам: ForkLog

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