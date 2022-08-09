Трое палестинцев убиты во время военной операции Израиля
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Трое палестинцев убиты во время военной операции Израиля

Трое палестинцев убиты во время военной операции Израиля

Трое палестинцев убиты во время военной операции ИзраиляCNN: трое палестинцев были убиты во время израильской операции на Западном берегу Иордана

Во время израильской военной операции против боевиков на Западном берегу реки Иордан были убиты трое палестинцев, пишет CNN со ссылкой на Минздрав Палестины.

В ходе операции израильские военные окружили здание в городе Наблус, после чего обстреляли его ракетами. В результате столкновений были убиты три человека, около 40 получили ранения. Отмечается, что среди погибших — Ибрагим Аль-Набулси, который являлся «очевидной целью» израильского налета. По данным телеканала, Израиль обвинил его в причастности к серии недавних нападений со стрельбой на израильтян на Западном берегу.

Двое других мужчин являлись представителями палестинского Министерства здравоохранения. В заявлении Комитетов народного сопротивления (КНР) Палестины смерть троих мужчин назвали «героическим актом сопротивления».

7 августа стало известно о перемирии между Израилем и Палестиной. Сначала Израиль согласился на перемирие, которое предложили египетские посредники. Позже согласие на перемирие дала и Палестина.

По словам политолога Ивана Коновалова, конфликт между Израилем и Палестиной давно потерял выгодоприобретателей. Борьба между двумя назваными странами будет продолжаться до тех пор, пока между ними не будут установлены четкие границы, скрепленные международными договорами. Однако развития такого сценария в ближайшем будущем не предвидится, резюмировал эксперт.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Победители «Евровидения» отказались выступать на фестивале с российским диджеем
Победители «Евровидения» отказались выступать на фестивале с
«Тупость выбешивает!»: Анна Заворотнюк в гневе из-за некорректного вопроса о младшей сестре
«Тупость выбешивает!»: Анна Заворотнюк в гневе из-за некорректного
Трое палестинцев убиты во время военной операции Израиля
Трое палестинцев убиты во время военной операции Израиля
Сбербанк начинает принимать заявки по новой льготной программе инвесткредитования
Сбербанк начинает принимать заявки по новой льготной программе
Alibaba получила одобрение на публичный листинг акций
Alibaba получила одобрение на публичный листинг акций
СМИ: Иран провел импортную операцию на $10 млн с оплатой в криптовалюте
СМИ: Иран провел импортную операцию на $10 млн с оплатой в
Плюшевый оскал: безопасны ли игрушки Хагги Вагги и Кисси Мисси
Плюшевый оскал: безопасны ли игрушки Хагги Вагги и Кисси Мисси
TMZ: Dior продлил контракт с Джонни Деппом после его победы в суде над Эмбер Херд. Речь идет о семизначном гонораре
TMZ: Dior продлил контракт с Джонни Деппом после его победы в суде
В МГУ рассказали о новой системе высшего образования в России
В МГУ рассказали о новой системе высшего образования в России
Анонсирована новая часть культовых файтингов Fatal Fury, фанаты ждали этого более 20 лет
Анонсирована новая часть культовых файтингов Fatal Fury, фанаты ждали
Татьяна Брухунова рассказала о финансовых отношениях с Евгением Петросяном
Татьяна Брухунова рассказала о финансовых отношениях с Евгением
Вера Брежнева завела себе любовника, заявила таролог
Вера Брежнева завела себе любовника, заявила таролог

Топ на сегодня

Популярный певец прорекламировал золотое кольцо для пениса, примерив его на свой член
Популярный певец прорекламировал золотое кольцо для пениса, примерив
Ивлеева о страсти к большим пенисам: «Сестра сказала, что у ее парня 22 сантиметра. В голове засела цифра»
Ивлеева о страсти к большим пенисам: «Сестра сказала, что у ее парня
Не сбежал! Наргиз Закирова увезла молодого мужа за границу
Не сбежал! Наргиз Закирова увезла молодого мужа за границу
Дзюник: «Данилко сказал, что два концерта перед русскими олигархами, и он возвращает два тура по РФ»
Дзюник: «Данилко сказал, что два концерта перед русскими олигархами,
В годовщину грузино-осетинского конфликта "Музей НАТО" рассказывает о роли альянса в этой войне
В годовщину грузино-осетинского конфликта "Музей НАТО"

Еще по теме

В стычках с израильскими силовиками пострадали не менее 200 палестинцев
Google-навигатор по ошибке привел израильских солдат в лагерь палестинцев
СМИ: Израильские военные застрелили двух вооруженных палестинцев
Израильские военные арестовали 16 палестинцев на Западном берегу