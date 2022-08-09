Уникальная певица Уитни Хьюстон 9 августа 2022 года могла бы отметить 59 день рождения

Поклонники Уитни Хьюстон до сих пор отмечают 9 августа. Именно в этот день в 1963 году родилась артистка. В феврале 2012 года стало известно о скоропостижной кончине американской певицы. О причинах смерти этой уникальной артистки расскажем далее в статье.

Причины смерти Уитни Хьюстон

В Лос-Анджелесе, зимой 2012 года скончалась всемирно известная певица Уитни Хьюстон. Приехавшие на место происшествия сотрудники полиции сделали первые выводы относительно причин ее смерти. В морге было проведено вскрытие тела певицы. Официально его результаты были объявлены позже.





Полиция, установила, что перед смертью певица употребляла спиртное. Кроме того, в ее номере в гостинице Beverly Hilton были найдены шесть баночек с антидепрессантом «Xanax». В сочетании с алкоголем этот препарат может оказать седативное воздействие, например, погрузить человека в сон или заставить потерять сознание.

Обстоятельства смерти указывают на то, что Хьюстон, видимо, захлебнулась, потеряв сознание, когда принимала ванну, сообщало ранее TMZ со ссылкой на источник в окружении покойной поп-дивы.

Официальная причина смерти Хьюстон

Офис коронера округа Лос-Анджелес, проводившего расследование обстоятельств смерти артистки, обнародовал заявление, согласно которому певица скончалась в результате утопления. Однако свое дело сделали и «атеросклеротическая болезнь сердца и употребление кокаина», передает BBC.

Все версии о насильственной смерти Хьюстон признаны несостоятельными. По словам представителя коронера Крейга Харви, экспертиза показала, что 48-летняя исполнительница была хронической кокаинисткой. И это несмотря на то, что Уитни сама заявила, что давно покончила с наркотиками. Также в крови певицы обнаружили марихуану, успокаивающее, мышечный релаксант и антиаллергенный препарат.

Менеджер певицы и ее невестка Патриция Хьюстон сообщила: «Мы с сожалением узнали о результатах токсикологической экспертизы. В то же время мы удовлетворены, что дело теперь закрыто».