«Упадок активности, связанный с алкоголем»: Антон Беляев рассказал, как изменилось его отношение к сексу
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«Упадок активности, связанный с алкоголем»: Антон Беляев рассказал, как изменилось его отношение к сексу

«Упадок активности, связанный с алкоголем»: Антон Беляев рассказал, как изменилось его отношение к сексу

Антон Беляев больше десяти лет женат на Юлии Марковой. В свежем интервью артист рассказал, как изменилась его интимная жизнь за годы брака.


42-летний Антон Беляев счастлив с супругой, однако и в их браке случались кризисы. Артист признался: популярность порой мешала укреплению их союза.

«У нас С Юлей были моменты, когда профессия, туры, алкоголь и какие-то еще вещи начинали психологически угрожать нашему совместному благополучию», — делился певец.

Постоянная загруженность сказывалась и на интимной части брака. Участник шоу «Голос» попросту уставал после длительных выступлений.

«Я был в разных периодах, — откровенничал исполнитель. — Моменты, когда секс тебя стимулирует и дает мощь, отражались на профессии. Потом помню отчетливо упадок активности, связанный с физиологическими вещами: перегрузкой, алкоголем, перелетами. Ты все время в радиации находишься. Приезжаешь и такой: «Можно поспать?».

С годами лидеру Therr Maitz удалось найти баланс в работе и отношениях. «В последнее время это для меня обрело нужную пропорцию. В этом нет какого-то подвига, но это часть твоей личной жизни, которая дает возможность снять многие вопросы. Знаете, как уборка. Если все разбрасывается, ты теряешь, как все было. А тут раз и твой мир собрался», — улыбался звезда.

В YouTube-подкасте «Правило 34» Антон рассказал, что сконцентрирован на семье, в частности, воспитании сына Семена. Весной мальчику исполнилось пять лет. «Никогда не мечтал о ребенке, а сейчас на 90 процентов, кто я есть — отец. Остальное — бонусы. Немного музыкой занимаюсь и что-то еще…» — говорил он.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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