В день Смоленской иконы Божией Матери «Путеводительницы» стоит соблюдать особые запреты
10 августа 2022 года прихожане Русской православной церкви отмечают день, посвященный одному из ликов Пресвятой Богородица — Смоленской иконе. Эта икона известна с давних времен, однако история ее появления остается по сей день загадочной. День богат на запреты и традиции.
Чего нельзя делать 10 августа?
- Откажитесь от агрессии и сквернословия.
- В течение светлой даты следует отказаться от дальних поездок — как с целью отдыха, так и по работе.
- Не стройте планов на будущее.
- Не принимайте судьбоносных решений.
- Не вступайте в конфликты и не спорьте с окружающими.
- Нельзя выяснять отношения.
- Не повышайте голос.
Важные дела в день иконы Богородицы
- Считается, что 10 августа можно и в некоторых вопросах даже нужно заниматься рукоделием.
- Не откладывайте уборку и другие домашние дела на следующие дни.
- Согласно народным традициям, в этот день можно загадать желание, которое обязательно исполнится.
- Многие люди чтут память Девы Марии. 10 августа ей можно прочитать молитву.
- Также стоит сходить в храм. В церкви у всех прихожан есть возможность поучаствовать в службе.
Молитва пред Смоленской иконой
Одигитрия Смоленская считается заступницей и защитницей западных рубежей России. Верующие молятся ей о защите родины, о сохранении жизни и здоровья военных, а также об избавлении от эпидемий.
К Смоленской Божией Матери обращаются и за помощью в семейных делах и защитой от злых людей и завистников. Путешественники просят ее уберечь их в пути от неприятных ситуаций, различных болезней, непредвиденных бед.
Молитва Смоленской Богородице Путеводительнице
К кому возопию, Владычице? К кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе, Царице Небесная? Кто плач мой услышит и воздыхание приимет, аще не Ты, Пренепорочная, Надеждо христиан и Прибежище нам, грешным? Кто паче Тебе в несчастиих защитит? Услыши стенание мое и приклони ухо Твое ко мне, Владычице и Мати Бога моего. Не презри ищущаго Твоея помощи и не отрини мене грешнаго, Царице Небесная! Научи мене исполняти волю Сына Твоего и даруй желание всегда следовати Его святым заповедем. За мой ропот в болезнях, трудах и несчастиях не отступи от мене, но буди Материю и Покровительницею мене малодушнаго, Царице моя Преблагая, Заступнице Усердная! Твоим ходатайством прегрешения моя покрый, от видимых и невидимых врагов защити, сердца враждующих против мене смягчи и Христовою любовию согрей их. Мне же немощному даруй Твою всесильную помощь победити моя греховныя привычки, дабы, очищенный покаянием и последующею добродетельною жизнию, в общении со Святою Церковью провел остальныя дни земнаго странствия. Предстани мне, Надеждо всех христиан, в час кончины моея и подкрепи мою веру в смертный тяжкий час. Вознеси за мене, многопрегрешающаго в жизни сей, Твоя всесильныя молитвы по отшествии моем, да оправдает мене Господь и соделает причастником Его бесконечных радостей. Аминь.