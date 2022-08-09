В день Смоленской иконы Божией Матери «Путеводительницы» стоит соблюдать особые запреты

10 августа 2022 года прихожане Русской православной церкви отмечают день, посвященный одному из ликов Пресвятой Богородица — Смоленской иконе. Эта икона известна с давних времен, однако история ее появления остается по сей день загадочной. День богат на запреты и традиции.

Чего нельзя делать 10 августа?





Откажитесь от агрессии и сквернословия.

В течение светлой даты следует отказаться от дальних поездок — как с целью отдыха, так и по работе.

Не стройте планов на будущее.

Не принимайте судьбоносных решений.

Не вступайте в конфликты и не спорьте с окружающими.

Нельзя выяснять отношения.

Не повышайте голос.

Важные дела в день иконы Богородицы





Считается, что 10 августа можно и в некоторых вопросах даже нужно заниматься рукоделием.

Не откладывайте уборку и другие домашние дела на следующие дни.

Согласно народным традициям, в этот день можно загадать желание, которое обязательно исполнится.

Многие люди чтут память Девы Марии. 10 августа ей можно прочитать молитву.

Также стоит сходить в храм. В церкви у всех прихожан есть возможность поучаствовать в службе.

Молитва пред Смоленской иконой





Одигитрия Смоленская считается заступницей и защитницей западных рубежей России. Верующие молятся ей о защите родины, о сохранении жизни и здоровья военных, а также об избавлении от эпидемий.

К Смоленской Божией Матери обращаются и за помощью в семейных делах и защитой от злых людей и завистников. Путешественники просят ее уберечь их в пути от неприятных ситуаций, различных болезней, непредвиденных бед.

Молитва Смоленской Богородице Путеводительнице