В ФРГ намерены ввести штрафы за трудовые договоры в цифровой форме

Вадим Карасев

Министр по вопросам занятости ФРГ предлагает ужесточить положения Закона о подтверждении условий заключённых трудовых отношений 1995 года, запрещающего предоставление подтверждающих документов в цифровой форме, сообщает РАПСИ со ссылкой на издание FAZ.

Министр Хубертус Хайль внес поправки, которые предполагают введение штрафов в размере 2 тысяч евро в отношении работодателей за каждый случай предложения своим сотрудникам трудовых контрактов в цифровой форме.

"Вмешательство министерства труда вызвано стремлением учесть возражения по содержанию изменений в законодательстве со стороны Объединения немецких профсоюзов DGB, однако идет вразрез с уже достигнутым в рамках парламентского обсуждения компромиссом по цифровым форматам, окончательное решение по которым, по сведениям FAZ, должно быть принято Бундестагом в четверг", - пишет РАПСИ.

Поправки расширяют требования по использованию бумажных документов, перечень информации, подлежащей печати на бумаге. Исключения для малого бизнеса не предусмотрены.

Между тем, DGB призывает распространить предлагаемые требования по использованию бумажных документов и на сотрудников онлайн-площадок.

Излагая позицию предпринимателей по предлагаемым поправкам, FAZ цитирует мнение президента Федеральной ассоциации информационных технологий, телекоммуникаций и новых средств массовой информации Bitkom Ахима Берга. Он заявил, что в новых поправках не хватает только требования, чтобы контракты доставлялись адресатам на дилижансах. По его мнению, принуждение частных предпринимателей распечатывать трудовые договоры и связанные с ними документы, является не только шагом назад с точки зрения цифровой политики, но и противоречит современным требованиям экономии ресурсов.

Однако директива Евросоюза, устанавливающая новые формальные минимальные требования, призванная затруднить обман работодателем своих сотрудников, которая и послужила толчком для выдвижения "бумажных" поправок, не исключает использования цифровых форматов.