В Госдуме ответили на призыв Зеленского запретить россиянам въезд в Европу
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В Госдуме ответили на призыв Зеленского запретить россиянам въезд в Европу

В Госдуме ответили на призыв Зеленского запретить россиянам въезд в ЕвропуДепутат Чепа заявил, что Зеленский перестал верить в результативность санкций против РФСюжетСанкции против России:

Призыв президента Украины Владимира Зеленского запретить гражданам России въезд в Европу говорит о некой безысходности. Так на него ответил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа, пишет RT.

По словам депутата, украинский лидер не знает, что делать, и сам не верит в результативность санкций против России. «И если он надеется на то, что для россиян это станет главной причиной возникновения недовольства внутри страны, то он глубоко заблуждается. Это говорит, что он полностью оторвался от действительности окружающего мира», — подчеркнул Чепа.

Он добавил, что в настоящее время на Украине назревает явный кризис власти. Именно поэтому Зеленский пытается предпринять новые действия, которые, по его мнению, смогут изменить ситуацию, заключил депутат.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский потребовал запретить всем россиянам въезд в страны Запада. Он считает, что данная мера должна также касаться тех россиян, которые покинули страну в знак протеста. «Какими бы россияне ни были (...), отправьте их в Россию», — сказал глава украинского государства.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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