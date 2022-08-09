В Иркутском областном театре кукол появится конструкторский цех для создания декораций
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В Иркутском областном театре кукол появится конструкторский цех для создания декораций

В Иркутском областном театре кукол появится конструкторский цех для создания декораций

Иркутский областной театр кукол «Аистёнок» открыл 88 театральный сезон. Важным событием станет появление конструкторско-сборочного цеха для создания и хранения декораций. Его разместят во дворе театра. На это дополнительно выделено 4,8 миллиона рублей из областного бюджета, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Само помещение будет представляет собой конструкцию из металлокаркаса, обшитую теплоизоляционными панелями. Это быстровозводимое строение, которое закажут у специализированных фирм. Специалисты создадут готовое техническое помещение размером 3 на 30 метров. Планируется, что к первой половине октября цех уже заработает.

В цехе создадут декорации к новому спектаклю по повести Валентина Распутина «Последний срок». Он будет ориентирован на взрослую аудиторию и пополнит репертуар театра постановками по произведениям сибирских авторов. Работа над спектаклем начнется в ближайшие дни. Для этого пригласили режиссера из Белоруссии, давнего друга театра Игоря Казакова. Он известен иркутскому зрителю по постановкам «Дядюшкин сон» и «Вечно эта 345-я».

В ближайших планах театра участие в международном фестивале "Литературно-театральные вечера «Этим летом в Иркутске – 2022», который состоится с 16 по 19 августа. В его рамках «Аистенок» покажет спектакль по пьесе Александра Вампилова «Утиная охота. Сны Зилова» режиссера Бориса Константинова. Премьера состоялась в 2018 году. За эту постановку коллектив театра получил премию Правительства Российской Федерации. Показ спектакля состоится 19 августа.

В начале сентября «Аистенок» примет участие в международном фестивале театров кукол «Петрушка Великий» в Екатеринбурге. Иркутский театр представит экспериментальный спектакль для глухих и слабослышащих зрителей «Бетховен. Разговорные тетради».

Во второй половине сентября в рамках федеральной программы «Большие гастроли для детей и молодежи» состоятся обменные гастроли с Московским театром кукол. Иркутский коллектив покажет на столичной сцене четыре спектакля для разной возрастной аудитории: «Дядюшкин сон», «Золотой цыпленок», «Карлик Нос», «Сказки с небесного чердака». Сейчас, пока сохраняется теплая погода, театр кукол приглашает зрителей на аудиоспектакли-прогулки «В движении стихий» и «Метаморфозы города И», аналогов которым нет в нашем регионе.

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По материалам: irk

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