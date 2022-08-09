В эстонском Тарту вандалы осквернили памятник советским воинам
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В эстонском Тарту вандалы осквернили памятник советским воинам

В минувшие выходные вандалы осквернили памятник советским солдатам на кладбище в эстонском городе Тарту. На монумент нанесли надписи с антивоенными лозунгами красной краской, передает РИА «Новости».

Памятник установлен на месте братской могилы красноармейцев, погибших в боях в этих местах в годы Великой Отечественной войны. Эстонская полиция возбудила уголовное дело по факту происшествия по статье об оскорблении памяти павших.

Ранее эстонские власти заявили о необходимости удаления из публичного пространства страны всех памятников и мемориалов с советской символикой.

Акции вандалов против памятников, связанных с российской и советской историей, участились после начала спецоперации ВС РФ на Украине 24 февраля. Осквернению подверглись мемориалы в Эстонии, Германии, Болгарии и ряде других государств. В Польше, Литве, Латвии, Эстонии и на Украине власти начали сносить памятники, связанные с российской и советской историей, обосновывая свои действия законами о «декоммунизации».

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По материалам: pnp.ru

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