В Крыму прокомментировали работу Крымского моста после взрывов на аэродроме
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В Крыму прокомментировали работу Крымского моста после взрывов на аэродроме

В Крыму прокомментировали работу Крымского моста после взрывов на аэродроме

В Крыму прокомментировали работу Крымского моста после взрывов на аэродромеСоветник главы Крыма Крючков заявил, что Крымский мост работает в обычном режиме

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале заявил, что Крымский мост работает в обычном режиме, ограничений не вводилось.

Таким образом он прокомментировал появляющиеся в Сети фейки о том, что после серии взрывов в районе поселка Новофедоровка туристы якобы начали массово покидать полуостров, что привело к заторам.

«Новая порция фейков. Крымский мост работает в обычном режиме. Ограничений нет. Просьба доверять только официальным источникам», — подчеркнул Крючков.

9 августа стало известно о серии взрывов в районе поселка Новофедоровка. Момент одного из них очевидцы сняли на видео. Позже в Минобороны России уточнили, что взрывы произошли в результате детонации несколько авиационных боеприпасов на территории военного аэродрома.

Минздрав Крыма сообщил, что число пострадавших в результате взрывов увеличилось до девяти человек, до этого было известно о семи раненых, в том числе двух несовершеннолетних. В результате происшествия погиб один человек.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В день Смоленской иконы Божией Матери «Путеводительницы» стоит соблюдать особые запреты
В день Смоленской иконы Божией Матери «Путеводительницы» стоит
Epic Games показала новый трейлер Unreal Engine 5 с основными возможностями движка
Epic Games показала новый трейлер Unreal Engine 5 с основными
В Крыму прокомментировали работу Крымского моста после взрывов на аэродроме
В Крыму прокомментировали работу Крымского моста после взрывов на
Геннадий Хазанов рассказал, почему на самом деле уехал из России
Геннадий Хазанов рассказал, почему на самом деле уехал из России
Пользователь Tornado Cash разослал Ethereum на множество адресов
Пользователь Tornado Cash разослал Ethereum на множество адресов
Проект благоустройства рощи на Синюшиной горе изменят с учетом мнения жителей
Проект благоустройства рощи на Синюшиной горе изменят с учетом мнения
Лучшие шутки и мемы из Сети - 09.08.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 09.08.2022 (15 фото)
Болгария назвала условие возобновления переговоров с «Газпромом»
Болгария назвала условие возобновления переговоров с «Газпромом»
Для Halo Infinite создали карту в стиле «Изнанки» из сериала Stranger Things
Для Halo Infinite создали карту в стиле «Изнанки» из сериала Stranger
Выбор инструмента для инвестиций
Выбор инструмента для инвестиций
Угловой диван для гостиной — какой выбрать?
Угловой диван для гостиной — какой выбрать?
Трейдер рассказал о вероятном снижении цены биткоина до $20 000
Трейдер рассказал о вероятном снижении цены биткоина до $20 000

Топ на сегодня

Гороскоп на 10 августа 2022 года от Анжелы Перл: какие знаки зодиака смогут найти истину в простых вещах
Гороскоп на 10 августа 2022 года от Анжелы Перл: какие знаки зодиака
«Упадок активности, связанный с алкоголем»: Антон Беляев рассказал, как изменилось его отношение к сексу
«Упадок активности, связанный с алкоголем»: Антон Беляев рассказал,
Как живет Эмбер Херд после суда с Джонни Деппом (4 фото)
Как живет Эмбер Херд после суда с Джонни Деппом (4 фото)
Ребята из Донбасса побывали в Волгограде в рамках программы "Больше, чем путешествие"
Ребята из Донбасса побывали в Волгограде в рамках программы
В России начали разбирать самолеты на запчасти
В России начали разбирать самолеты на запчасти

Еще по теме

Появились подробности эвакуации из-за взрывов в Крыму
Минобороны РФ: в Крыму на аэродроме сдетонировали несколько авиационных боеприпасов
Опубликовано видео со стройки Крымского моста
Число пострадавших при взрывах под Ачинском превысило 30 человек