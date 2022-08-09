В квартире 18-этажного дома на Лермонтова произошел пожар из-за майнингового оборудования
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В квартире 18-этажного дома на Лермонтова произошел пожар из-за майнингового оборудования

В квартире 18-этажного дома на Лермонтова произошел пожар из-за майнингового оборудования

Вечером 8 августа в Иркутске загорелась квартира в 18-этажном доме на улице Лермонтова. Сработала система дымоудаления, оборудованная в доме. К месту направили две автоцистерны, автоколенчатый подъемник и восемь человек личного состава, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

На момент прибытия подразделений из окна квартиры на 11 этаже шел дым. Звено газодымозащитной службы за несколько минут ликвидировало открытое горение в одной из комнат на площади три квадратных метра. Причиной пожара стало короткое замыкание, вызванное работой майнингового оборудования. При подключении техники собственник не учел допустимую нагрузку на сеть.

«В Иркутской области с начала года зарегистрировано свыше 50 аналогичных случаев. Безграмотные и безответственные криптодобытчики в очередной раз подвергли опасности жизнь окружающих, разместив машины для майнинга в жилье и оставив их без присмотра, что запрещено требованиями пожарной безопасности», — говорится в сообщении ГУ МЧС России.

Сотрудники МЧС России напоминают: безопасная эксплуатация майнинговых приборов возможна только на подготовленных промышленных сетях при надлежащем обслуживании. В случае подозрения на подключение криптоферм к сетям общего пользования, жителей просят уведомить электросетевые компании по телефонам 8-800-100-9-777, 8 (3952) 790-777 или телефонам доверия 8(3952)797-537 и 8(3952)792-480. Жалобу можно направить на электронную почту mining@es.irkutskenergo.ru либо оставить сообщение в группах «Свет38» в «Одноклассниках»и «ВКонтакте».


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По материалам: irk

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