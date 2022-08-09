В России начали разбирать самолеты на запчасти
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В России начали разбирать самолеты на запчасти

В России начали разбирать самолеты на запчастиReuters: авиакомпании России начали разбирать самолеты на запчасти из-за санкций

Российские авиакомпании начали разбирать самолеты, чтобы обеспечить запчасти, которые они больше не могут покупать за границей из-за западных санкций. Об этом сообщает Reuters.

Как пишет агентство, эти меры соответствуют распоряжению правительства, которое в июне рекомендовало авиакомпаниям разбирать некоторые борта на запчасти. Тем самым, самолеты смогут оставаться в рабочем состоянии как минимум до 2025 года.

Как минимум два российских самолета, Sukhoi Superjet 100 и Airbus A350, в настоящее время остановлены и подвергаются разборке, рассказал источник Reuters. Также он отметил, что было изъято и оборудование с нескольких самолетов Boeing 737 и Airbus A320.

26 июля следовавший из Москвы в Нур-Султан Superjet 100 вернулся в Шереметьево из-за неисправности. Экстренная посадка произошла из-за проблемы в топливной системе. После взлета борт пробыл в воздухе час, но следом развернулся и последовал в московский аэропорт.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Как освободить собственную энергетику, войдя в состояние потока
Как освободить собственную энергетику, войдя в состояние потока
CEO Nansen спрогнозировал снижение активности в других сетях после The Merge
CEO Nansen спрогнозировал снижение активности в других сетях после
Регина Тодоренко мечтает стать многодетной мамочкой
Регина Тодоренко мечтает стать многодетной мамочкой
В России начали разбирать самолеты на запчасти
В России начали разбирать самолеты на запчасти
Подборка интересных фактов обо всем (12 фото)
Подборка интересных фактов обо всем (12 фото)
В России возросло количество мошенников в BlaBlaCar
В России возросло количество мошенников в BlaBlaCar
Иван Стебунов: «Слава Богу, меня уже давно не сравнивают с Константином Хабенским»
Иван Стебунов: «Слава Богу, меня уже давно не сравнивают с
Nike получила иск от российских потребителей
Nike получила иск от российских потребителей
Павел Прилучный собирается устроить для Зепюр Брутян еще одну свадьбу
Павел Прилучный собирается устроить для Зепюр Брутян еще одну свадьбу
Еще один инсайдер подтверждает, что Xbox готовит новый геймпад Xbox Elite
Еще один инсайдер подтверждает, что Xbox готовит новый геймпад Xbox
Агроном рассказала, когда выкапывать картошку и как правильно хранить ее в квартире и погребе
Агроном рассказала, когда выкапывать картошку и как правильно хранить
В ФРГ намерены ввести штрафы за трудовые договоры в цифровой форме
В ФРГ намерены ввести штрафы за трудовые договоры в цифровой форме

Топ на сегодня

Блокчейн-стартап бывшего сотрудника Coinbase привлек $4,5 млн
Блокчейн-стартап бывшего сотрудника Coinbase привлек $4,5 млн
Экс-советник Борреля допустила уступки России со стороны Киева по просьбе ЕС
Экс-советник Борреля допустила уступки России со стороны Киева по
В Санкт-Петербурге пьяный парень перелез с одного дома на другой по проводам на спор
В Санкт-Петербурге пьяный парень перелез с одного дома на другой по
Популярный певец прорекламировал золотое кольцо для пениса, примерив его на свой член
Популярный певец прорекламировал золотое кольцо для пениса, примерив
Гороскоп от Анжелы Перл на 9 августа 2022 года: сегодня нужно быть очень ответственными
Гороскоп от Анжелы Перл на 9 августа 2022 года: сегодня нужно быть

Еще по теме

«Сухой» прокомментировал «каннибализацию» четырех лайнеров SSJ100 в Мексике
"Аэрофлот" взял в лизинг 10 новых SSJ100
От Sukhoi Superjet снова решили избавиться
"Аэрофлот" прорабатывает контракты на 20 лайнеров SSJ100 и 50 судов МС-21