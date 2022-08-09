В России возросло количество мошенников в BlaBlaCar
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В России возросло количество мошенников в BlaBlaCar

В России возросло количество мошенников в BlaBlaCar«Известия»: в России участились случаи мошенничества при бронировании поездок в BlaBlaCar

В России возросло число мошенников при бронировании поездок на сервисе поиска попутчиков BlaBlaCar. Пассажиров обманывают на десятки тысяч рублей. Об этом сообщают «Известия».

Пользователи BlaBlaCar рассказали об учащении случаев обмана. По словам пострадавших, злоумышленники связались с ними под видом водителей сервиса.

«После брони нам пришло SMS якобы от BlaBlaCar, что следует оплатить билет, и женщина, с которой мы хотели ехать, начала терроризировать меня в мессенджере: писать, что нужно сделать это как можно быстрее, иначе бронь слетит. (...) Сотрудница, которая нас обслуживала, сказала, что такие виды мошенничества сейчас распространены и у ее знакомой так списали около 100 тысяч рублей», — рассказала собеседница издания Полина Е.. Неизвестные похитили у нее около 12 тысяч рублей, когда она пыталась забронировать поездку из Санкт-Петербурга в Ярославль.

МВД России предупредило, что число киберпреступников по всей России увеличилось. Как пишет издание, мошенники чаще всего действуют по одному из двух сценариев. Первый — убедить пассажира внести предоплату за поездку и самоустраниться. Второй — использовать фишинговый сайт, чтобы получить данные банковской карты и списать с нее все деньги. Такие сайты внешне напоминают BlaBlaCar, на них у человека просят совершить оплату по внешней ссылке.

4 августа эксперты по кибербезопасности назвали программы, которые хакеры чаще всего используют для маскировки вредоносного софта. Ими оказались 7-Zip, TeamViewer, CCleaner, Microsoft Edge, Steam, Zoom и WhatsApp.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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