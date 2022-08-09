В США рассказали об уезжающих на подконтрольные России территории украинцах

Вадим Карасев

Телеканал CNN показал репортаж об уезжающих на подконтрольные России территории украинцах

Американский телеканал CNN опубликовал репортаж об украинцах, которые уезжают из Украины в сторону территорий, ставшими подконтрольными России в рамках военной спецоперации. Видео размещено на YouTube-канале вещателя.

Репортер телеканала Ник Робертсон опрашивает людей, направляющихся в сторону Херсона по дороге под Васильевкой. Они рассказали, что планируют забрать своих родственников из Херсонской области, что вызывает удивление у репортера, поскольку некоторые берут с собой детей, домашних животных и большое количество вещей.

При этом в видеосюжете телеканала США показывают колонну автомобилей, едущую в сторону неподконтрольных Украине территорий, в то же время там не видно ни одной машины, которая бы двигалась в обратном направлении.

Ранее телеканал SVT в Швеции извинился перед зрителями за «неправильный» сюжет, в котором показал, как счастливые украинцы в Херсоне получают российские паспорта. Зрители раскритиковали сюжет и обвинили журналистов в российской пропаганде. Наблюдательный совет по радио и телевидению получил 47 жалоб на телеканал.